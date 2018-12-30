Как отличить бывалого водителя от новичка: 8 привычек, приходящих с опытом

Человек совсем недавно сел за руль и только-только перестал бояться проезжающих по соседней полосе тяжелых фур, но уже почувствовал вкус к скорости, накатав всего несколько тысяч километров. Такие новички при недостаточном опыте уже начинают ощущать себя профи за рулем, часто совершают ошибки, создавая аварийные ситуации или даже становясь инициаторами ДТП. Но есть несколько привычек, присущих, в основном, только водителям с приличным стажем вождения за плечами.

Без лишних движений

Во-первых, опытного автомобилиста отличает спокойствие за рулем. Конечно, новичок может совершать кучу ошибок и при этом оставаться совершенно невозмутимым: возможно, он просто флегматик по натуре. Просто у водителя со стажем все движения выверены и отточены множеством повторений, доведены до автоматизма.

Итак, человек со стажем в не очень крутых поворотах не будет лишний раз перехватывать руль, затрачивая на это драгоценное время. В большинстве случаев для того, чтобы повернуть, достаточно половины оборота рулевого колеса.