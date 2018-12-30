Как отличить бывалого водителя от новичка: 8 привычек, приходящих с опытом

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, гласит народная мудрость. Это высказывание можно применить и к автомобилистам: плох тот новичок, который не мечтает стать опытным водителем. И обязательно им станет, если будет постоянно совершенствовать свои навыки. Как отличить начинающего автолюбителя от бывалого, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Человек совсем недавно сел за руль и только-только перестал бояться проезжающих по соседней полосе тяжелых фур, но уже почувствовал вкус к скорости, накатав всего несколько тысяч километров. Такие новички при недостаточном опыте уже начинают ощущать себя профи за рулем, часто совершают ошибки, создавая аварийные ситуации или даже становясь инициаторами ДТП. Но есть несколько привычек, присущих, в основном, только водителям с приличным стажем вождения за плечами.
Без лишних движений
Во-первых, опытного автомобилиста отличает спокойствие за рулем. Конечно, новичок может совершать кучу ошибок и при этом оставаться совершенно невозмутимым: возможно, он просто флегматик по натуре. Просто у водителя со стажем все движения выверены и отточены множеством повторений, доведены до автоматизма.
Итак, человек со стажем в не очень крутых поворотах не будет лишний раз перехватывать руль, затрачивая на это драгоценное время. В большинстве случаев для того, чтобы повернуть, достаточно половины оборота рулевого колеса.
Еще одна привычка, которая выдает шофера, преодолевшего не одну тысячу километров за «баранкой»: он постоянно мониторит ситуацию за бортом по всем трем зеркалам, причем не вертит беспрестанно головой, а делает это только одними глазами. Отсутствие лишних движений экономит время. Ведь в случае экстренной ситуации важна быстрота реакции, и каждая доля секунды на счету.
Кстати, манера держать обе руки на «баранке» часто говорит об опыте, ведь это тоже сильно влияет на скорость маневра. К примеру, при повороте на большой угол одной рукой быстро действовать не получится, потому что приходится перехватывать руль. Если говорить о самом хвате, то здесь мнения могут расходиться, но большинство профессионалов все таки считают самым эффективным положение «10 – 2» (левая рука на 10 часов, правая — на 2, по аналогии с циферблатом часов).
Всегда готов
Опытный автолюбитель всегда готов к любому развитию событий на дороге. Так что, вот вам еще один, четвертый по счету в нашем списке, признак опытного драйвера — он никогда не будет ехать под горку на нейтральной передаче накатом.
Такой фокус не оставляет возможности быстро среагировать на изменившуюся ситуацию и ускориться, придется сначала воткнуть передачу. А это опять же лишнее время. Конечно, здесь речь идет только о тех водителях, кто управляет машиной, оснащенной МКП. Если коробка — «автомат», судить об опыте по этой привычке не получится, равно как и по следующей.
Когда водитель хотя бы немного знаком с устройством автомобиля, то перед резким набором скорости (например, для обгона) он всегда понижает передачу. Таким образом повышаются обороты двигателя, и возрастает выдаваемая мотором мощность. Как следствие, автомобиль разгоняется быстрее.
Без суеты
И если до этого речь шла о том, как отличить бывалого от новичка, когда ты находишься с человеком в салоне автомобиля., то теперь стоит сказать о том, как распознать не так давно севшего за руль автомобилиста в потоке.
И тут мы переходим к шестому в нашем перечне признаку опытного рулевого: онне суетится на дороге и не совершает бессмысленных перестроений из одной полосы в соседнюю и обратно. К тому же, манера водить начинающего автолюбителя отличается порывистыми, неуверенными маневрами, не доведенными до конца.
Резкие ускорения и замедления — тоже примета только что получившего права человека. Кстати, люди, совсем недавно пополнившие ряды автомобилистов, не умеют держать постоянную скорость, особенно при движении на спусках и подъемах. Даже этот навык приходит не сразу.
И напоследок обратим внимание на то, включает ли драйвер поворотники. Если забывает, то наверняка — чайник. Ему нужно сначала осмыслить очень многие действия при перестроении: как сильно повернуть руль, сбросить скорость или набрать, возможно это все еще сопровождается и самым сложным действием — переключением передачи. Вспомнить про поворотные огни удается не всегда. А у рулевого со стажем, повторимся, все на автоматизме, в том числе и включение поворотника.