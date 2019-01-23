Как зимой бороться с появлением трещин на лобовом стекле

Не секрет, что в холодное время года мелкие трещины вокруг скола на ветровом стекле начинают расплываться быстре, чем летом, и буквально растут на глазах. Мало того, зачастую они возникают без видимых причин, и опять же — как правило, это происходит зимой. Как бороться с таким явлением, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Понятное дело, повреждение лобового стекла — явление чаще всего непредсказуемое. Но одно дело, если причина кроется в шальном камне, вылетевшем из-под колес грузовика на трассе, а другое, если трещина волшебным образом появляется сама собой в погожий зимний денек. В этом случае не спешите винить уличных хулиганов.
Самые распространенные причины такого явления следующие — нарушение геометрии кузова вашей машины, лобовое стекло неправильно установлено, либо оно само по себе бракованное. В двух первых случаях стекло испытывает определенное давление, и трещина может возникнуть в любой момент. Хотя чаще всего это происходит при резком перепаде температур — когда мы прогреваем замерзшую машину.
Так что в указанных обстоятельствах предотвратить такого рода расщелину на стекле невозможно, и ее появление, увы — дело времени. Но мы в силах отсрочить эту неприятность, если не будем провоцировать резкие перепады температур. Во-первых, никогда не следует поливать стекло горячей водой, а во-вторых, печку лучше выключать уже при холодном моторе, чтобы оно нагревалось постепенно.
Несмотря на расхожие мнения, качественное автомобильное стекло вряд ли треснет от смены температур в обычных условиях эксплуатации. А у машины с сильно деформированным кузовом это может произойти и во время езды по кочкам и ямам.
В любом случае, обнаружив свежую трещину на стекле, необходимо сразу же заклеить ее скотчем для защиты от пыли и грязи. Затем следует срочно приехать в автосревис, где ее засверлят и обработают специальным прозрачным силиконом. Это поможет решить проблему лишь на определенный срок — трещина все равно будет расти, хотя и медленнее. Ясно одно: рано или поздно стекло придется менять. Но прежде, чем это сделать, следует убедиться в том, что кузов вашей машины не деформирован.