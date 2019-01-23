Как зимой бороться с появлением трещин на лобовом стекле

Так что в указанных обстоятельствах предотвратить такого рода расщелину на стекле невозможно, и ее появление, увы — дело времени. Но мы в силах отсрочить эту неприятность, если не будем провоцировать резкие перепады температур. Во-первых, никогда не следует поливать стекло горячей водой, а во-вторых, печку лучше выключать уже при холодном моторе, чтобы оно нагревалось постепенно.

Несмотря на расхожие мнения, качественное автомобильное стекло вряд ли треснет от смены температур в обычных условиях эксплуатации. А у машины с сильно деформированным кузовом это может произойти и во время езды по кочкам и ямам.

В любом случае, обнаружив свежую трещину на стекле, необходимо сразу же заклеить ее скотчем для защиты от пыли и грязи. Затем следует срочно приехать в автосревис, где ее засверлят и обработают специальным прозрачным силиконом. Это поможет решить проблему лишь на определенный срок — трещина все равно будет расти, хотя и медленнее. Ясно одно: рано или поздно стекло придется менять. Но прежде, чем это сделать, следует убедиться в том, что кузов вашей машины не деформирован.