Путинский Aurus Senat презентует арабский шейх

На арабскую премьеру поедет Aurus Senat только в кузове лимузин. Об этом рассказал информационному агентству ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как уже сообщалось ранее, впервые показать миру детище проекта «Кортеж» планировали в начале марта на автосалоне в Женеве. Судя по всему, руководство бренда считает затраты на такое количество дебютов финансово оправданными. Ведь спрос уже превысил объемы производства (к слову сказать довольно скромные) на два года вперед.

Стоит сказать, что IDEX — одна из крупнейших в мире выставок «оборонки» и технологий безопасности. Мероприятие, куда, видимо, и стекается самая платежеспособная клиентура, проходит под патронажем президента ОАЭ — шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна.

Напомним, что под брендом Aurus уже начали выпускать люксовые седаны и лимузины Senat. В планах компании — внедорожник и микроавтобус. Автомобили созданы в рамках проекта «Кортеж» ФГУП «НАМИ». Российские продажи представительских «четырехдверок» стартуют 15 февраля.