Что делать, если предохранители в машине горят слишком часто

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Предохранитель — мелочь, копеечная запчасть, замена которой под силу даже ребенку. Но что делать, если залезать под капот приходится чаще, чем планировалось? Почему предохранители горят каждый день, и как вылечить авто от этой хвори?
Эдуард Раскин

Скачок напряжения в электросети автомобиля может разом загубить дорогостоящий узел. Одна фара современного авто может стоить 300 000 рублей, а уж о блоках адаптивного круиз-контроля и говорить нечего. Чтобы этого избежать, в каждой машине есть блок предохранителей, задача которого разомкнуть цепь в случае перепада напряжения и принять весь удар на себя. Принцип работы прост и основан на одноразовых предохранителях, которые, перегорая, нарушают целостность электрической цепи, отключая тот или иной прибор. Заменив его, мы восстанавливаем нормальную работу.

Если поход к блоку предохранителей случается раз в год и реже, то ничего критичного в такой ситуации нет. Целая пачка «флажков» стоит пару сотен рублей и хватит ее на весь срок пребывания авто в семейном гараже. Но что, если замена требуется чаще? Необходимо найти и решить проблему скачков напряжения.

Грязь и время

Самой популярной причиной болезни является сам блок предохранителей: он не герметичен, корпус со временем изнашивается и деформируется, пропуская пыль внутрь. Тот сегмент, который установлен в салоне авто, страдает реже, а вот блок в моторном отсеке машины подвержен износу значительно сильнее.

Открыв крышку в очередной раз, вы обнаружите там немало грязи, которая, оседая на контактах, создает идеальные условия для перебоев электроснабжения. Окисленные клеммы подскажут о регулярном посещении этих мест водой и дорожным реагентом.

Удивлен таким раскладом будет только начинающий водитель: более опытные товарищи прекрасно помнят блок предохранителей в «Москвиче-2141», «чудесно» расположенный прямо в водостоке лобового стекла. Не помогал даже герметик, а саму «схему» приходилось менять регулярно, запасаясь на «черный день» парой-тройкой запасных.

Просто клининг

В современных автомобилях этот элемент конструкции выполнен куда более качественно и расположен в более защищенном от воды отсеке. Но со временем тоже начинает хандрить: плохо закрытый или поврежденный во время ДТП корпус пропускает грязь, «укутывая» микросхему толстым слоем отложений. Проблему можно решить с помощью пылесоса и тщательной обработки контактов спиртом. Если же окисление уже произошло, то нужно зачищать, используя специальную «химию». Ни в коем случае не следует применять абразив, который с высокой долей вероятности повредит тонкую металлическую пластину контакта!

Наведя порядок в подкапотном и салонном блоках предохранителей, болезнь сгоревших предохранителей можно решить. Но также существует вероятность, что неполадка скрывается где-то глубже, а мы до сих пор не сдвинулись с точки «локализации». Надо идти дальше.

«Флажок»

Как и в случае с лампочками, проблема постоянного перегорания может возникнуть в самой детали. Низкокачественные дешевые предохранители, наводнившие рынок, могут сами по себе стать причиной бесконечных замен. Так что апасные части следует покупать только в проверенных магазинах, а экономия в таком вопросе почти наверняка приведет к повторному посещению.

Профессионалы рекомендуют проверять предохранители сразу после покупки: вставив любой предохранитель из комплекта в рабочую цепь, нужно пробником проверить напряжение «на входе» и «на выходе». Если «покупка» не замкнула цепь — значит весь комплект можно со спокойно душой выбрасывать и заново отправляться на поиски.

Другой вариант — неправильно подобранный предохранитель. Точную спецификацию «флажка» можно найти на крышке блока или в «мануале» — инструкции по эксплуатации автомобиля. Иными словами, если требуется 15А — надо ставить именно такой, а не больше или меньше. Если воткнуть «меньший», то он мгновенно сгорит во время активации прибора. Больший по пропускной мощности может пропустить скачок напряжения, который приведет к выходу из строя целого узла. Дорогая выходит экономия.

Тоже самое можно сказать и про реле: подходящее по размеру или порту не всегда подойдет «по начинке». Простая аккуратность и дополнительная проверка может решить проблему, за диагностику которой в автосервисе придется заплатить.

Короткое замыкание

Пробой, оголенные провода и другое повреждение «косы» подкапотной проводки, вызванные временем или столкновением, часто становятся причиной некорректной работы электрической сети автомобиля. И, как следствие, регулярной замены предохранителей. Самостоятельно справиться с такой задачей смогут только опытные автомобилисты. Лучшим же решением будет посещение СТО — с электричеством шутки плохи, ведь, как известно, «искра порождает пламя».

Постоянные проблемы с предохранителями могут быть симптомом серьезной проблемы с электрической цепью. Особенно, если речь идет о подержанных автомобилях. Визуальный осмотр не всегда дает результат: от времени проводка может быть повреждена в незаметном месте, а в целой оплетке — не всегда целый провод. Поэтому нужно выделить время и «прозвонить» поврежденный участок. И чем раньше это сделать, тем лучше и дешевле в итоге.

Электричество, о каком бы приборе ни шла речь, не прощает пренебрежительного отношения. Современный автомобиль, начиная от самых бюджетных и заканчивая премиальными, представляет собой сложнейший инженерный продукт, объединяющий в себе десятки блоков управления и километры проводов. Аккуратное, даже трепетное отношение владельца позволит ему прослужить долгие годы и не давать частых поводов для ремонтов.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
25 февраля 2019
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