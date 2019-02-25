Что делать, если предохранители в машине горят слишком часто

Скачок напряжения в электросети автомобиля может разом загубить дорогостоящий узел. Одна фара современного авто может стоить 300 000 рублей, а уж о блоках адаптивного круиз-контроля и говорить нечего. Чтобы этого избежать, в каждой машине есть блок предохранителей, задача которого разомкнуть цепь в случае перепада напряжения и принять весь удар на себя. Принцип работы прост и основан на одноразовых предохранителях, которые, перегорая, нарушают целостность электрической цепи, отключая тот или иной прибор. Заменив его, мы восстанавливаем нормальную работу.

Если поход к блоку предохранителей случается раз в год и реже, то ничего критичного в такой ситуации нет. Целая пачка «флажков» стоит пару сотен рублей и хватит ее на весь срок пребывания авто в семейном гараже. Но что, если замена требуется чаще? Необходимо найти и решить проблему скачков напряжения.

Грязь и время

Самой популярной причиной болезни является сам блок предохранителей: он не герметичен, корпус со временем изнашивается и деформируется, пропуская пыль внутрь. Тот сегмент, который установлен в салоне авто, страдает реже, а вот блок в моторном отсеке машины подвержен износу значительно сильнее.

Открыв крышку в очередной раз, вы обнаружите там немало грязи, которая, оседая на контактах, создает идеальные условия для перебоев электроснабжения. Окисленные клеммы подскажут о регулярном посещении этих мест водой и дорожным реагентом.