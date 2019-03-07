Какие автомобили наиболее востребованы в России

Фото: LADA
Впервые за последние почти два года российский автомобильный рынок начал падать: в феврале дилеры смогли реализовать 128 406 новых легковых и легких коммерческих машин, снизив показатель на 3,6%. Какие авто пользовались наибольшей популярностью у наших соотечественников в это время?
Светлана Ермолаева

Пальму первенства продолжает удерживать LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 10 574 экземпляра. «Россиянка» умудрилась даже показать положительную динамику, нарастив объем более, чем на 3500 авто, по сравнению с показателем годичной давности.

Стоит напомнить, что «Гранта» представлена в четырех видах кузова: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. В арсенале авто 87-сильный мотор объемом 1,6 л, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, можно выбрать модель с двигателем того же объема мощностью либо 89, либо 106 «лошадей», работающий в паре с АКП. Ценник на автомобиль стартует от 434 900 рублей.

Второе место досталось тоже «автовазовской» легковушке, но с прайсом посерьезнее: LADA Vesta уехала к покупателям в количестве 7960 штук. Авто оценивается минимум в 594 900 рублей. А покупка флагманского седана в версии Sport обойдется и вовсе в 1 009 900 «целковых».

Первую тройку замыкает KIA Rio, пришедшаяся по вкусу 7102 россиянам. Кстати, обе модели снизили свою долю на рынке. В четвертую строчку вписался кроссовер Hyundai Creta с показателем в 6085 автомобиля, поднявший продажи почти на 150 единиц. А пятым и шестым пунктом идут два седана: Hyundai Solaris (4449 машин) и Volkswagen Polo (3825 авто) соответственно, и оба в минусе.

Остальные позиции в ТОП-10 по порядку заняли следующие модели: LADA Largus (3075 экземпляров), Toyota Camry (2973 единицы), LADA 4x4 (2631 автомобиль) и Skoda Rapid (2487 машин). Последний, между прочим, отметил в прошедшем месяце в России своеобразный юбилей: в Калуге собрали 150 000-й по счету лифтбэк.

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8 марта 2019
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