Какие автомобили наиболее востребованы в России

Пальму первенства продолжает удерживать LADA Granta, разошедшаяся тиражом в 10 574 экземпляра. «Россиянка» умудрилась даже показать положительную динамику, нарастив объем более, чем на 3500 авто, по сравнению с показателем годичной давности.

Стоит напомнить, что «Гранта» представлена в четырех видах кузова: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. В арсенале авто 87-сильный мотор объемом 1,6 л, сочетающийся с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, можно выбрать модель с двигателем того же объема мощностью либо 89, либо 106 «лошадей», работающий в паре с АКП. Ценник на автомобиль стартует от 434 900 рублей.

Второе место досталось тоже «автовазовской» легковушке, но с прайсом посерьезнее: LADA Vesta уехала к покупателям в количестве 7960 штук. Авто оценивается минимум в 594 900 рублей. А покупка флагманского седана в версии Sport обойдется и вовсе в 1 009 900 «целковых».