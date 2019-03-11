Правда ли, что моторное масло в металлической банке лучше, чем в пластиковой канистре

Среди автомобилистов бытует мнение, что моторное масло, продающееся в металлических банках, гораздо лучше той же самой смазки, «упакованной» в пластиковую канистру. Мол, оно дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства, да и подделать его значительно сложнее. Насколько это утверждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
На тематических форумах нередко разворачиваются жаркие споры вокруг моторных масел. В частности, водители активно обсуждают тары, в которых эти самые масла хранятся на полках магазинов. Так, некоторые автомобилисты убеждены, что смазки в жестяных банках куда лучше тех же самых жидкостей (того же производителя, с теми же свойствами), но разлитых по пластиковым канистрам. Правда ли это?
РАЗНИЦА В ЦЕНЕ
Многие производители моторных масел продают свою продукцию как в «металле», так и в «пластике». И как правило, это связано с особенностями отдельно взятых заводов, предпочитающих той или иной тип тары. По идее, никакой разницы между смазками, представленных в разных упаковках, нет. Но почему же тогда цена «баночных» масел выше, нежели «канистровых»?
В действительности здесь все просто: металлическая упаковка сама по себе стоит дороже, нежели пластиковая. К тому же, как мы уже сказали, тип тары нередко зависит от завода, где производится масло. Логично, что «баночная» смазка, к примеру, из Японии попросит за себя больше, чем аналогичная жидкость в пластиковой упаковке из Белоруссии. Налог на экспорт, все дела…
ФАЛЬШИВАЯ КОПИЯ
Что же касается подделок, то у тех водителей, которые выбирают моторное масло в металлических банках, на самом деле ниже шансы нарваться на «левую» продукцию. Ведь, повторимся, пластиковые канистры более дешевые, а потому они пользуются большим спросом у мошенников.
На сохранности эксплуатационных свойств смазки тип заводской тары никак не сказывается (а иначе масла не продавались бы в «пластике» вообще). А вот что на нее действительно влияет, так это срок годности продукции и соблюдение водителем правил хранения.
Напомним, что упаковка должна оставаться герметичной, а держать ее необходимо при комнатной температуре с умеренной влажностью воздуха. Также стоит избегать прямых солнечных лучей и вибрирующих поверхностей — все это может негативно сказаться на сроке службы масла.
… Подводя итог, отметим, что по большому счету переплачивать за моторное масло в металлических тарах смысла нет, можно спокойно покупать и пластиковые упаковки — тут уж как вам больше нравится. Главное — делать это исключительно в проверенных магазинах, не работающих с «левыми» поставщиками.