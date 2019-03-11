Правда ли, что моторное масло в металлической банке лучше, чем в пластиковой канистре

На тематических форумах нередко разворачиваются жаркие споры вокруг моторных масел. В частности, водители активно обсуждают тары, в которых эти самые масла хранятся на полках магазинов. Так, некоторые автомобилисты убеждены, что смазки в жестяных банках куда лучше тех же самых жидкостей (того же производителя, с теми же свойствами), но разлитых по пластиковым канистрам. Правда ли это?

РАЗНИЦА В ЦЕНЕ

Многие производители моторных масел продают свою продукцию как в «металле», так и в «пластике». И как правило, это связано с особенностями отдельно взятых заводов, предпочитающих той или иной тип тары. По идее, никакой разницы между смазками, представленных в разных упаковках, нет. Но почему же тогда цена «баночных» масел выше, нежели «канистровых»?