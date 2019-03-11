Сколько пикапов катается по российским дорогам

Всего в России зарегистрировано около 267 400 пикапов (по состоянию на 1 января 2019 года). Это всего лишь 0,6% от всех легковушек и легкого коммерческого транспорта (около 47,6 млн. единиц), находящихся в собственности у отечественных автомобилистов.

Лидером среди пикапов стала Toyota Hilux, которую выбрали 79 200 россиян: 29,6% от всех внедорожников такого типа. Сегодня японцы предлагают модель в четырех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и Exclusive. И с парой дизельных моторов в арсенале — с 2,4-литровым мощностью 150 л. с., работающим вместе с шестискоростной «механикой», или со 177-сильным движком объемом 2,8 л, выступающим в паре с щестидиапазонной АКП. Ценник на авто стартует от 2 306 000 рублей.