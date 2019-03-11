Сколько пикапов катается по российским дорогам

Пикапы нельзя назвать очень популярными у российских автомобилистов, но все же их покупают. Аналитики посчитали все легкие грузовички, катающиеся по отечественным дорогам. Какие же модели у нас наиболее популярны?
Всего в России зарегистрировано около 267 400 пикапов (по состоянию на 1 января 2019 года). Это всего лишь 0,6% от всех легковушек и легкого коммерческого транспорта (около 47,6 млн. единиц), находящихся в собственности у отечественных автомобилистов.
Лидером среди пикапов стала Toyota Hilux, которую выбрали 79 200 россиян: 29,6% от всех внедорожников такого типа. Сегодня японцы предлагают модель в четырех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и Exclusive. И с парой дизельных моторов в арсенале — с 2,4-литровым мощностью 150 л. с., работающим вместе с шестискоростной «механикой», или со 177-сильным движком объемом 2,8 л, выступающим в паре с щестидиапазонной АКП. Ценник на авто стартует от 2 306 000 рублей.
На фото Mitsubishi L200 2020
На фото УАЗ «Пикап»
На второй строчке разместился Mitsubishi L200 в количестве 60 200 машин (22,5%). Кстати, модель не так давно обновилась и уже приехала на российский рынок. У машины полностью изменена внешность, но осталась прежняя силовая линейка. Прайс этой «японки» начинается от 2 069 000 «целковых».
Третье место досталось УАЗ «Пикап» с показателем в 29 400 авто (11%), сообщает агентство «Автостат». Четвертый и пятый пункты заняли Volkswagen Amarok (16 200 штук) и SsangYong Actyon Sports (12 700 автомобилей) соответственно.
На оставшихся строчках ТОП-10 по порядку приписались: Ford Ranger (11 800 машин), Nissan Navara (11 500 единиц), Mazda BT-50 (7100 экземпляров), Nissan Pickup (6700 автомобилей) и Toyota Tundra (5800 авто).