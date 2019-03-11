ГИБДД устраивает «живые щиты» в тоннелях и угрожает водителям расправой

Последней каплей, вынудившей поднять эту тему, стал вопиющий в своем идиотизме случай, произошедший с нашим коллегой в предпраздничный день 7-го марта. Сначала он попал в мощнейшую даже по меркам Москвы пробку в районе внешней стороны Третьего транспортного кольца между Проспектом мира и Ленинградским.

Столичные водители отлично знают эту хроническую «пробку», но на этот раз ее масштабы переплюнули все рекорды. Причем, судя по «Яндекс. Карты», на этот раз «багрово» стояла не только сама «трешка», но и все прилегающие к ней в этом месте улицы.

Каково же было удивление коллеги, когда он «финишировал» (после 1,5 часов толкания в заторе вместо привычных 20 минут): причиной мощнейшего транспортного коллапса в отдельно взятой части города оказались сотрудники ГИБДД! Подробности — смотрите на видео, снятом в тот момент.

Служивые додумались в середине рабочего дня взять и без видимой необходимости перекрыть три из пяти полос ТТК в тоннеле под Ленинградским шоссе!