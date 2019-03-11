ГИБДД устраивает «живые щиты» в тоннелях и угрожает водителям расправой

Московская дорожная полиция ввела в обиход особо циничный способ портить жизнь автовладельцам: с помощью «живых щитов», замаскированных под какой-то рейд. При этом проблемы автомобилистов шерифа не касаются.
Максим Строкер

Последней каплей, вынудившей поднять эту тему, стал вопиющий в своем идиотизме случай, произошедший с нашим коллегой в предпраздничный день 7-го марта. Сначала он попал в мощнейшую даже по меркам Москвы пробку в районе внешней стороны Третьего транспортного кольца между Проспектом мира и Ленинградским.

Столичные водители отлично знают эту хроническую «пробку», но на этот раз ее масштабы переплюнули все рекорды. Причем, судя по «Яндекс. Карты», на этот раз «багрово» стояла не только сама «трешка», но и все прилегающие к ней в этом месте улицы.

Каково же было удивление коллеги, когда он «финишировал» (после 1,5 часов толкания в заторе вместо привычных 20 минут): причиной мощнейшего транспортного коллапса в отдельно взятой части города оказались сотрудники ГИБДД! Подробности — смотрите на видео, снятом в тот момент.

Служивые додумались в середине рабочего дня взять и без видимой необходимости перекрыть три из пяти полос ТТК в тоннеле под Ленинградским шоссе!

Все как положено, с включенными «мигалками» патрульной машины, с конусами на асфальте. И зачем, спрашивается? Похоже, что просто так. На видео отлично показано, что сотрудники не бдят за просачивающимися в оставленные два ряда машинами (как если бы они ловили-проверяли кого-то), а мирно стоят в районе крайней правой полосы — типа руки в карманы, на расслабоне…

Впрочем, не совсем. То, что их «пикник на обочине» коллега снимает на видео, проезжая мимо, один из бойцов придорожного фронта бдительно засек. И отреагировал крайне характерным образом — угрожающе провел себе по шее ребром ладони, адресуя, надо полагать, эту недвусмысленную угрозу оператору.

Уважаемые московские гибддшные начальники: это вообще как? И чего нам ожидать от вас и ваших доблестных бойцов в ближайшем будущем: перекрытия 4—5 рядов МКАД в рабочий день? А всех водителей, кто посмеет при этом включить камеру смартфона, начнут лупить по голове за это или сразу задерживать за выдуманное «неподчинение»?

Еще кое-как объяснимо такое завуалированное перекрытие одной из ключевых транспортных артерий города, например, ночью, ради отлова нетрезвых.

Что-то вроде запечатленного одним из наших коллег ночью 2-го февраля на Северо-Западной хорде в районе Алабяно-Балтийского тоннеля. Все равно трафик в такое время суток минимальный и перегораживание патрулем ГИБДД всех, кроме одной, полос никаких проблем никому кроме пьяных за рулем доставить не могло.

Хотя и это мероприятие выглядит более, чем сомнительно с точки зрения безопасности: всего за несколько дней до этого тоже ночью в Гагаринском тоннеле лихач сбил сотрудника ДПС, оформлявшего аварию.

Как бы то ни было, но если полицейским не жалко своей жизни и они устраивают «полуперекрытия» на более чем оживленных трассах, это их личное дело. Но с какой радости от подобных «спецопераций» должны страдать, теряя часы своей жизни, тысячи (если не десятки тысяч) законопослушных столичных водителей?

ПДД, ДТП, угон, угоны, ГИБДД, автоуголовка
11 марта 2019
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