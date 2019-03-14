Спортивный универсал LADA Vesta SW засветился на видео

Фото: LADA
АВТОВАЗ вывел на дорожные испытания LADA Vesta SW Sport. Очередным свидетельством тому стал видеоролик, выложенный в Сеть: автомобиль попался на одной из тольяттинских улиц. По какой-то причине машина была под завязку загружена баллонами с водой.
Светлана Ермолаева

То, что LADA Vesta SW Sport в скором времени выйдет на российский рынок, стало понятно еще осенью прошлого года. Тогда СМИ растиражировали снимки автомобиля, прикрытого от посторонних глаз камуфляжной пленкой. Тогда же в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на спортивный «сарай».

Теперь Vesta SW Sport вновь привлекла внимание, став главным героем ролика, выложенного пользоателем «Купи_Ладу»: все та же маскировка передней части и кормы. Но автомобиль выдали 17-дюймовые колесные легкосплавные такого же дизайна, как и у «горячей» волжской «четырехдверки», и уменьшенный дорожный просвет.

Согласно ОТТС, новинку оснастят такой же 145-сильной (184 Нм крутящего момента) «четверкой» объемом 1,8 л, агрегатированной с пятиступенчатой «механикой», как и спортивную «Весту» в кузове седан.

Напомним, что последняя вышла на рынок в самом конце января минувшего года. Ее ценник стартует от 1 009 900 рублей. Авто представлено в единственной комплектации Luxe.

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14 марта 2019
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