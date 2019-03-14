Спортивный универсал LADA Vesta SW засветился на видео

То, что LADA Vesta SW Sport в скором времени выйдет на российский рынок, стало понятно еще осенью прошлого года. Тогда СМИ растиражировали снимки автомобиля, прикрытого от посторонних глаз камуфляжной пленкой. Тогда же в открытой базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на спортивный «сарай».

Теперь Vesta SW Sport вновь привлекла внимание, став главным героем ролика, выложенного пользоателем «Купи_Ладу»: все та же маскировка передней части и кормы. Но автомобиль выдали 17-дюймовые колесные легкосплавные такого же дизайна, как и у «горячей» волжской «четырехдверки», и уменьшенный дорожный просвет.