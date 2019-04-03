Какие новинки везет Suzuki в Россию

Предстоящей осенью бренд запустит на отечетсвенный рынок внедорожник Suzuki Jimny четвертого по счету поколения. Стоит сказать, что компактный «проходимец» свежей генерации не в последнюю очередь благодаря своей яркой внешности еще до старта продаж успел «нахватать» множество наград и засветиться на первых местах различных рейтингов.

Стоит отметить, что новый «вездеход» сохранил все то, за что его так любят: рамную конструкцию и раздаточную коробку с «понижайкой». Из современных «наворотов»: автомобиль обзавелся информационно-развлекательным комплексом с интерфейсом для интеграции смартфонов, системой автоматического торможения и климат-контролем. Кроме того, внедорожник получил 102-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л.