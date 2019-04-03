Какие новинки везет Suzuki в Россию

Российская пресс-служба компании Suzuki поделилась своими планами на текущий год: поклонников бренда ждет сразу несколько новинок. Именно благодаря им японцы строят амбициозные планы поднять продажи даже на фоне упадка на автомобильном рынке.
Предстоящей осенью бренд запустит на отечетсвенный рынок внедорожник Suzuki Jimny четвертого по счету поколения. Стоит сказать, что компактный «проходимец» свежей генерации не в последнюю очередь благодаря своей яркой внешности еще до старта продаж успел «нахватать» множество наград и засветиться на первых местах различных рейтингов.
Стоит отметить, что новый «вездеход» сохранил все то, за что его так любят: рамную конструкцию и раздаточную коробку с «понижайкой». Из современных «наворотов»: автомобиль обзавелся информационно-развлекательным комплексом с интерфейсом для интеграции смартфонов, системой автоматического торможения и климат-контролем. Кроме того, внедорожник получил 102-сильный «атмосферник» объемом 1,5 л.
Вторая новинка пока держится в секрете. Представители марки лишь намекнули, что это будет одна из самых популярных моделей в лимитированной спецверсии, разработанной в сотрудничестве с одним из мировых брендов.
Стоит напомнить, что в феврале этого года Suzuki уже привезла обновленный кроссовер Vitara, кстати, самый продаваемый автомобиль производителя. К слову сказать, ребята из Страны восходящего солнца планируют увеличить объемы продаж в России за счет свежих Jimny и Vitara до 8500 машин (в 2018-м — 6016 авто).
Но вот вам немного отрезвляющей статистики: в январе компания реализовала 159 авто, что на −24% меньше, чем годом ранее, а в феврале — 213 экземпляров (-31%).