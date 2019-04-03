Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве

Фото: amainsider.com
До конца нынешнего года в Москве появится первый круговой «турбоперекресток», где движение будет идти по направляющей разметке — эту идею российские дорожники позаимствовали из-за рубежа. Но каковы реальные шансы, что прогнозы ЦОДД по снижению аварийности и повышению пропускной способности таких дорог сбудутся и с какими «турботрудностями» наверняка столкнутся столичные водители, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Безусловно, так называемые турбокольца имеют ряд преимуществ перед традиционными круговыми перекрестками. И судя по опыту других стран, где они успешно применяются — в Европе, Северной и Южной Америках, ЮАР — безопасность дорожного движения действительно повышается, ведь водителям не приходится перестраиваться из полосы в полосу — то есть, делать один из самых сложных и опасных маневров.

— Преимущества «пилотного» турбоперекрестка очевидны. Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения. Как результат — на 20—30% увеличивается пропускная способность перекрестка. По нашему прогнозу, такая разметка снизит аварийность и повысит пропускную способность перекрестка на 20%, — убеждены в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: ЦОДД

Однако оценить все прелести «турбоколец» возможно лишь при соблюдении определенных условий. А в таких крупных городах, как Москва, их попросту нет. Почему новый дорожный эксперимент, вероятнее всего, потерпит крах, порталу «АвтоВзгляд» объяснил Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

— Во-первых, организация таких перекрестков требует высокого качества дорожной разметки и дополнительного информирования, особенно на первом этапе. Используются различные технические средства, чтобы донести до водителя информацию о правилах проезда кругового движения такого типа — например, делиниаторы или специальные бордюрные камни, которые разделяют полосы движения, — отметил наш собеседник.

Во-вторых, следует учитывать, что подобная практика большинству столичных водителей совсем не знакома, а потому первое время многие автомобилисты будут откровенно «тупить», создавая заторы и аварийные ситуации на ровном месте. Сколько моторизованных граждан ежедневно катается по московским дорогам? Пока все узнают правила проезда «турбоколец» пройдет очень много времени, а значит и мелких происшествий никак не избежать.

Фото: www.themunicipal.com

Кроме того, нужно помнить, что в той же Европе «турбокольца» используются, как правило, в небольших городах, где движение не шибко интенсивное, а водителей немного. Местные жители быстро привыкают к нововведениям, да и культура вождения у них, как ни крути, иная. Никто никуда особо не торопится, никто никого не подрезает, не пытается без нужды обогнать. «Сработает» ли новый перекресток у нас — большой вопрос.

Нельзя взять и сиюминутно организовать «турбоперекресток», ведь помимо прочего, необходимо предварительно провести кропотливую аналитическую работу — в частности, подсчитать интенсивность входящего потока в разное время суток. А как эту самую интенсивность точно вычислить, если на нее влияет даже строительство новых дорог и реконструкция старых, которые у нас проходят повсеместно и круглогодично?

Добавим, что в качестве «пилотного» был выбран перекресток улиц Чертановская и Красного Маяка в районе Чертаново Центральное. ЦОДД планирует круглосуточно отслеживать дорожную ситуацию на «турбокольце» в режиме реального времени с помощью камер видеонаблюдения. Перед началом эксперимента, разумеется, на пересечении дорог установят информационный щит. Также предупреждать водителей о нововведении будет «Яндекс.Навигатор».

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога
3 апреля 2019
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