Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве

Безусловно, так называемые турбокольца имеют ряд преимуществ перед традиционными круговыми перекрестками. И судя по опыту других стран, где они успешно применяются — в Европе, Северной и Южной Америках, ЮАР — безопасность дорожного движения действительно повышается, ведь водителям не приходится перестраиваться из полосы в полосу — то есть, делать один из самых сложных и опасных маневров.
— Преимущества «пилотного» турбоперекрестка очевидны. Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения. Как результат — на 20—30% увеличивается пропускная способность перекрестка. По нашему прогнозу, такая разметка снизит аварийность и повысит пропускную способность перекрестка на 20%, — убеждены в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).