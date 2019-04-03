Почему лоббируемые ЦОДД турбоперекрестки приведут к резкому всплеску аварийности в Москве

Однако оценить все прелести «турбоколец» возможно лишь при соблюдении определенных условий. А в таких крупных городах, как Москва, их попросту нет. Почему новый дорожный эксперимент, вероятнее всего, потерпит крах, порталу «АвтоВзгляд» объяснил Михаил Якимов, доктор технических наук, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

— Во-первых, организация таких перекрестков требует высокого качества дорожной разметки и дополнительного информирования, особенно на первом этапе. Используются различные технические средства, чтобы донести до водителя информацию о правилах проезда кругового движения такого типа — например, делиниаторы или специальные бордюрные камни, которые разделяют полосы движения, — отметил наш собеседник.

Во-вторых, следует учитывать, что подобная практика большинству столичных водителей совсем не знакома, а потому первое время многие автомобилисты будут откровенно «тупить», создавая заторы и аварийные ситуации на ровном месте. Сколько моторизованных граждан ежедневно катается по московским дорогам? Пока все узнают правила проезда «турбоколец» пройдет очень много времени, а значит и мелких происшествий никак не избежать.