Дорого-богато: первый тест-драйв обновленного Suzuki Vitara

Да, после того, как ушла в небытие Grand Vitara, а запуск Jimny оттягивался до последнего, интерес к марке из Страны восходящего солнца ощутимо «просел». Надо подниматься с колен — подумали японцы, и выкатили обновленную «Витару». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал кроссовер в деле. Чем же он удивил?

Лейтмотивом фейслифта 2019 года стало улучшение воспринимаемого качества. Окей, воспринимаю. Качественно сменили горизонтальный рисунок решетки радиатора на вертикальный в стиле SX4. Вкупе со светодиодной оптикой смотреться кроссовер стал чуть агрессивнее. Да и хромированная окантовка вокруг противотуманок на переднем бампере выглядит интересней, чем просто крашенный, пусть и витиевато изогнутый, пластик.