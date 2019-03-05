Дорого-богато: первый тест-драйв обновленного Suzuki Vitara

Продав в России в 2018 году всего 6158 автомобилей, японцы из Suzuki хотят усиливать имидж бренда в умах преданных клиентов и тех, кто мог бы ими стать. Как? Нет, отнюдь не удешевлением. Но зато выводом новинок. И вот он локомотив — посвежевшая Vitara.
Денис Филатов

Да, после того, как ушла в небытие Grand Vitara, а запуск Jimny оттягивался до последнего, интерес к марке из Страны восходящего солнца ощутимо «просел». Надо подниматься с колен — подумали японцы, и выкатили обновленную «Витару». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал кроссовер в деле. Чем же он удивил?

Лейтмотивом фейслифта 2019 года стало улучшение воспринимаемого качества. Окей, воспринимаю. Качественно сменили горизонтальный рисунок решетки радиатора на вертикальный в стиле SX4. Вкупе со светодиодной оптикой смотреться кроссовер стал чуть агрессивнее. Да и хромированная окантовка вокруг противотуманок на переднем бампере выглядит интересней, чем просто крашенный, пусть и витиевато изогнутый, пластик.

Да, вижу, что добавили новые 17-дюймовые колесные диски для комплектации GLX. Чуть-чуть изменили задний бампер и по-новому обыграли фонарь заднего хода. И, да: фонари стали полностью диодными. В целом, кроссовер выглядит все так же воздушно, симпатично и вполне аппетитно. Для мальчиков или девочек — нужное подчеркните сами. Особенно в новой боевой раскраске с черной крышей под названием Solar Yellow (есть еще новый цвет Grayish Blue).

Ожидая подвохов в салоне, я сунулся через открытое окошко, стоявшего выставочного экземпляра, внутрь. Обновлений досталось, но не всем. Например, новая комбинация приборной панели с ЖК-дисплеем, где вся жизнь автомобиля проноситься перед глазами владельца, доступна для второй комплектации GL+ и топовой GLX. Новый дизайн часов на передней панели тоже достался только им. А свеженькая декоративная накладка консоли, и вовсе только GLX.Зато мягкая отделка досталась всем версиям без исключения.

А дальше снова дискриминация: обивка сидений с выраженной текстурой только для GLX, а передний центральный подлокотник, который раньше был опцией, вошел в комплектации GL+ и GLX.

И, кстати, забываем про фитнес-модификацию S, которая была доступна для «Витары» с турбомотором и предлагала стайлинговые элементы в а-ля спортивном стиле.Отныне есть только GL, GL+ и GLX. Ренейминг почти как у Mercedes-Benz. В общем, все по-взрослому. Кстати, японцы обмолвились, что подумывают над эксклюзивными вариантами исполнения. Правда, пока только подумывают.

Что касается техники, то она не изменилась вовсе. Ах, да: если кто-то спал и видел на обновленной «Витаре» адаптивный круиз-контроль с функциями контроля полосы движения и возможностью экстренного торможения, то он действительно есть, но предназначен исключительно для Европы. Для российской модификации кроссовера круиз-контроль получил только функцию ограничения скорости. За сим японцы откланялись…

Галопом по полям, трусцой по дорогам общего пользования, крадучись по лесным тропам, карабкаясь на препятствия, с нежностью расставленные на спецучастке, я укатывал новенький кроссовер, не жалея. И знаете что? Vitara отлично управляется. Имеет плотную, энергоемкую подвеску, вполне подходящую для города и легкого проселка. С полным приводом ALL GRIP Select и 185 мм дорожного просвета — даже ездок по колее и на легком бездорожье. А с турбомотором объемом 1,4 литра, тянущим от 1500 оборотов, он еще и спортсмен. Все 140 «лошадок» везут напористо, задорно, успевая разогнать кроссовер до 100 км/ч за 9,3 секунды.

«Атмосферник», конечно, слабоват. Его 13 секунд до сотни вызывают зевоту. Жмешь газ, а тот жужжит почем зря, но не старается. Впрочем, для города, где и разогнаться-то негде, его 117 силенок вполне себе хватит — лишь бы возил детей в школу и был экономным.

Шумоизоляция оставила двоякое впечатление. На переднем ряду тихо и комфортно. Но стоит пересесть назад, как откуда-то с боков (из под арок?) слышен постоянный монотонный шум. Ко всему прочему, кресла галерки — не самые удобные. Спинки поставлены излишне вертикально, подушки коротковаты, а межкресельного пространства мало — по крайней мере для 186-сантиметрового меня.

А случись водителю направить кроссовер в сторону ухабов и ям, комфорт и вовсе, как ветром сдувает — полузависимая балка сзади, порой, не сдюживает, и пассажир получает увесистый и неприятный пинок под зад.

В целом, неплох кроссовер Suzuki Vitara. Если бы, конечно, не Hyundai Creta, которая просторнее, имеет 2-литровый мотор и более энергоемкую подвеску. Да и дешевле «кореец». Отсюда и его положение в обществе.

Впрочем, и другие конкуренты тоже много чего могут дать потребителю в противовес «Витаре». К примеру, не громадных размеров соотечественный Mitsubishi Outlander можно сторговать в полноприводной модификации с вариатором за цену топового Suzuki Vitara.

В общем, чтобы продать в России запланированные на этот год 8500 автомобилей, продавцам дилерских центров потребуется изобретательность, умение гипнотизировать, а где-то даже и сила. Ведь вся сила в правде. А по правде говоря, 1 710 000 рублей для «Витары» все же несколько дороговато.

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5 марта 2019
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