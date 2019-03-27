Почему автомобили Renault лучше обслуживать у официальных дилеров, а не у серых

Почему даже постгарантийные автомобили лучше обслуживать в авторизованных сервисах, портал «АвтоВзгляд» выяснил на примере такой популярной в нашей стране марки, как Renault. Было бы глупо спорить с тем, что расценки у официалов несколько выше, чем на «серых» СТО. Правда, и уровень сервиса у них соответствующий. Чуть переплатив в авторизованном автоцентре Renault, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль попадает в руки квалифицированного механика, прошедшего не один тренинг в учебном центре производителя. Что же до «гаражей», то там концентрация компетентных кадров в разы ниже.
Жесткий регламент
Сотрудники официальных дилерских центров Renault неукоснительно следуют регламентам завода-изготовителя, ведь в противном случае они рискуют нарваться на солидный штраф. Именно поэтому сервисмены на авторизованных СТО всегда согласовывают с клиентом все, даже самые мелкие дополнительные работы. У работников «серых» мастерских руки развязаны — их никто не контролирует. А потому их клиенты частенько заносят в кассу сумму, значительно превышающую ту, что была оговорена перед выполнением работ. И раз уж мы начали с материальной стороны вопроса, то стоит отметить, что Renault постоянно балует своих клиентов различными программами, благодаря которым можно существенно сэкономить как на обслуживании авто, так и при покупке запчастей и аксессуаров.
Как сэкономить на ТО
К примеру, сейчас в автоцентрах действует спецпредложение «Регулярное ТО», которое позволяет экономить на каждом втором техническом обслуживании, скидка 500 рублей на шиномонтаж, 20%-ные дисконты на запасные части и многие другие акции. Кулибины-самоучки, трудоустроенные в «серых» мастерских, не могут гарантировать клиенту, что его автомобиль не сломается на следующий же день после починки, и ему не придется еще раз потратить кругленькую сумму. В авторизованных сервисах Renault подобные сценарии развития событий исключены: если машина попросится на ремонт вследствие рецидива в течение 12 месяцев, то все повторные работы будут произведены бесплатно. То же, кстати сказать, относится к запчастям, купленным у официала — на них также действует 1 год гарантии.
Не остаться без колес
Еще один несомненный плюс обслуживания у официального дилера Renault — возможность наблюдать за ходом работ посредством телевизионных мониторов в уютной клиентской зоне с ароматным кофе или арендовать за чисто символическую плату подменный автомобиль и отправится по своим делам. Для сравнения: максимум, на что вы можете рассчитывать в «гаражах» — пресные напитки из аппарата и потрепанные журналы, выпущенные в прошлом году.
…Как правило, на поиски «своего» мастера, которому можно действительно доверить автомобиль, уходит не один год. Но зачем скитаться по сомнительным автосервисам, если — как мы уже сказали — высококвалифицированные специалисты трудятся в официальных автосалонах Renault. Тем более, что дилерская сеть французского автостроителя насчитывает аж 147 мастерских по всей России — где бы вы не находились, дилер отыщется неподалеку.