Почему автомобили Renault лучше обслуживать у официальных дилеров, а не у серых

Как сэкономить на ТО

К примеру, сейчас в автоцентрах действует спецпредложение «Регулярное ТО», которое позволяет экономить на каждом втором техническом обслуживании, скидка 500 рублей на шиномонтаж, 20%-ные дисконты на запасные части и многие другие акции. Кулибины-самоучки, трудоустроенные в «серых» мастерских, не могут гарантировать клиенту, что его автомобиль не сломается на следующий же день после починки, и ему не придется еще раз потратить кругленькую сумму. В авторизованных сервисах Renault подобные сценарии развития событий исключены: если машина попросится на ремонт вследствие рецидива в течение 12 месяцев, то все повторные работы будут произведены бесплатно. То же, кстати сказать, относится к запчастям, купленным у официала — на них также действует 1 год гарантии.