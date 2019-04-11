Поворотники и еще 3 автомобильных изобретения, придуманных женщинами

«Женщинам за рулем не место!» — возмущенно кричат в интернетах приверженцы мужского шовинизма. Они в силу ограниченности кругозора и зацикленности на надуманном половом превосходстве даже представить себе не могут, какой вклад в развитие машиностроения внесли «обезьяны с гранатами». Стеклоочистители, поворотники и другие автомобильные изобретения, придуманные дамами — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Девушка девушке рознь: и если одни автомобилистки не могут «попасть» в парковочное место даже с десятого раза, то другие — гордо поднимаются на подиумы самых сложных автогонок, оставляя позади себя мужчин, рожденных с «бензином в крови». Но нет, мы не будем говорить сейчас о навыках вождения, которые дамы демонстрируют на дорогах в наши дни. Лучше вспомним выдающихся женщин-изобретателей, сделавших нашу водительскую жизнь проще и безопаснее.
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Одним холодным нью-йоркским днем в далеком 1902 году американка Мэри Андерсон ехала в трамвае, и ее внимание привлек замученный водитель, смахивающий со стекла снег и воду через створку окна. Мысль о неудобстве существующей конструкции не давала ей покоя, и первое, что она сделала по возвращении в Алабаму — наняла конструктора, который под ее чутким руководством разработал первые «дворники» с ручным управлением. В обиход изобретение вошло спустя 20 лет — системой заинтересовалась компания Cadillac.
ПОВОРОТНИКИ
Когда автомобили только-только начали появляться на дорогах, водители предупреждали о своих намерениях перестроиться или повернуть, используя собственные руки. Чуть позже — а именно в 1909 году — англичанка Перси Дуглас Гамильтон запатентовала идею применения фонариков, а в 1914-м появились механические стрелочки и флажки — прародители современных поворотников. Их, к слову, тоже придумала женщина — американская актриса немого кино Флоренс Лоуренс.
ПЕЧКА
В наши дни трудно представить автомобиль без салонного отопителя, а ведь его в свое время (в 1893 году) тоже изобрела женщина — Маргарет Уилкокс, опять же американка. Соучредительница фирмы по проектированию и установке домашних обогревателей предложила использовать вместо отверстия в моторном щите абсолютно новое устройство, принцип работы которого построен на теплообмене между жидкостью и воздухом. Спасибо, Маргарет!
ВЫСОКООКТАНОВЫЙ БЕНЗИН
Ну что мы все об англичанках, да американках — вспомним наших, благо что есть кого вспоминать. В 1945 году в Советском Союзе озаботились вопросом повышения качества автомобильного топлива. К его разработке приступила группа ученых, которую возглавила выдающийся химик Анна Межлумова. Наша соотечественница с поставленной задачей справилась великолепно: именно благодаря ей появился бензин с октановым числом 76, 95 и 100.