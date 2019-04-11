Поворотники и еще 3 автомобильных изобретения, придуманных женщинами

ПОВОРОТНИКИ

Когда автомобили только-только начали появляться на дорогах, водители предупреждали о своих намерениях перестроиться или повернуть, используя собственные руки. Чуть позже — а именно в 1909 году — англичанка Перси Дуглас Гамильтон запатентовала идею применения фонариков, а в 1914-м появились механические стрелочки и флажки — прародители современных поворотников. Их, к слову, тоже придумала женщина — американская актриса немого кино Флоренс Лоуренс.

ПЕЧКА

В наши дни трудно представить автомобиль без салонного отопителя, а ведь его в свое время (в 1893 году) тоже изобрела женщина — Маргарет Уилкокс, опять же американка. Соучредительница фирмы по проектированию и установке домашних обогревателей предложила использовать вместо отверстия в моторном щите абсолютно новое устройство, принцип работы которого построен на теплообмене между жидкостью и воздухом. Спасибо, Маргарет!

ВЫСОКООКТАНОВЫЙ БЕНЗИН

Ну что мы все об англичанках, да американках — вспомним наших, благо что есть кого вспоминать. В 1945 году в Советском Союзе озаботились вопросом повышения качества автомобильного топлива. К его разработке приступила группа ученых, которую возглавила выдающийся химик Анна Межлумова. Наша соотечественница с поставленной задачей справилась великолепно: именно благодаря ей появился бензин с октановым числом 76, 95 и 100.