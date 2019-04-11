Toyota готовит новое купе странного вида

Компания Toyota оформила патент на совершенно новую модель — «двухдверку», ставшую непроницаемой загадкой: никакой информации об автомобиле нет, за исключением нескольких предположений. К этому добавляется еще и масса вопросов по внешнему виду таинственного купе.
По изображениям из японского патентного бюро, попавшим в распоряжение зарубежного издания Сarscoops, можно сделать несколько выводов. Во-первых, судя по форме кузова, автомобиль, скорее всего, получит среднемоторную компоновку и ДВС. Но не стоит исключать и чисто электрическую силовую установку.
Кстати, представители Toyota не так давно обмолвились, что бренд планирует создать целую линейку спорткаров. Первым стала возрожденная Supra. Как знать, может быть на очереди — это необычное купе.
Скажем прямо, «двухдверка» выглядит крайне непривычно, ломая представления о современном автомобильном дизайне, и напоминает скорее концепткар прошлых лет. Но в пользу того, что данное авто — не прототип, играют обычные зеркала и классические выступающие дверные ручки. Кстати, передняя часть и корма машины выглядят практически идентично. Будем ждать, что в ближайшее время производитель прольет свет на новую модель.
Стоит напомнить, что буквально на днях Toyota запатентовала для рынка Соединенных Штатов встроенную мойку для пикапов: устройство, состоящее из резервуара для воды и трубок с форсунками, встроенными в борта грузового отсека.