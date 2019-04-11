Toyota готовит новое купе странного вида

По изображениям из японского патентного бюро, попавшим в распоряжение зарубежного издания Сarscoops, можно сделать несколько выводов. Во-первых, судя по форме кузова, автомобиль, скорее всего, получит среднемоторную компоновку и ДВС. Но не стоит исключать и чисто электрическую силовую установку.

Кстати, представители Toyota не так давно обмолвились, что бренд планирует создать целую линейку спорткаров. Первым стала возрожденная Supra. Как знать, может быть на очереди — это необычное купе.