За превышение скорости на 20 км/ч будут наказывать штрафом в 3000 рублей без 50% скидки

Грядущее ужесточение санкций за нарушения ПДД — не очередная социальная «пугалка». Придорожные полицейские подготовили целый букет поправок в Администартивный кодекс, благодаря которым дешевле будет ездить на общественном транспорте, чем платить по штрафам.
Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать — нововведения затронут преимущественно нарушителей допустимого скоростного режима. Ведь именно «гонщики» пополняют бюджет страны эффективнее остальных дорожных «грешников». Далее по популярности в хит-параде нарушений ПДД идут любители не соблюдать требования, предписанные дорожными знаками и разметкой, а также водители, игнорирующие запрещающий сигнал светофора.
Похоже, в ГИБДД нашли новый способ снизить количество нарушителей. Точнее, вспомнили старый метод повысить тарифы. Причем официальные, и не только. А что: возрастают штрафы — растут и аппетиты нечистоплотных гайцов.
Так, самым «бюджетным» штрафом за превышение скорости окажется не 500 рублей, как сегодня, а в три раза больше — 1500 рублей. Согласно полицейскому законопроекту, уже не меньше 3000 «деревянных» придется отдать в казну в случае превышения допустимого скоростного порога на 20—40 км/ч. Причем изначально в ГАИ предлагали карать за подобное нарушение на все 5000 рублей.
А еще из «кровожадных» новаций — отмена 50-процентной скидки на оплату штрафов ГИБДД. Правда, пока речь идет о любом повторном нарушении ПДД, не считая превышения скоростного режима на 10—20 км/ч.
Впрочем, не исключено, что скоро скидку уберут совсем. Во всяком случае, с такой инициативой недавно выступил лично президент Татарстана Рустам Минниханов. По его мнению, из-за дисконта бюджет недосчитывается миллиардов рублей ежегодно. Предложение избавить лихачей от поблажек уже готовится к рассмотрению.
Стоит напомнить, что согласно национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», в разработке имеется целая россыпь нормативных документов. Известно, что ГИБДД выделят свыше 40 000 новых автомобилей и около 10 000 продвинутых экспресс-тестов на выявление у водителей наркотического или алкогольного опьянения.
Финальным аккордом станет появление на наших направлениях «умных» устройств фото- и видеофиксации нарушений. На первоначальном этапе планируется установка не менее 12 500 новых комплексов. Всего до 2024 года в развитие карательной программы будет инвестировано без малого 5 трлн рублей.