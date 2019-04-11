За превышение скорости на 20 км/ч будут наказывать штрафом в 3000 рублей без 50% скидки

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать — нововведения затронут преимущественно нарушителей допустимого скоростного режима. Ведь именно «гонщики» пополняют бюджет страны эффективнее остальных дорожных «грешников». Далее по популярности в хит-параде нарушений ПДД идут любители не соблюдать требования, предписанные дорожными знаками и разметкой, а также водители, игнорирующие запрещающий сигнал светофора.

Похоже, в ГИБДД нашли новый способ снизить количество нарушителей. Точнее, вспомнили старый метод повысить тарифы. Причем официальные, и не только. А что: возрастают штрафы — растут и аппетиты нечистоплотных гайцов.

Так, самым «бюджетным» штрафом за превышение скорости окажется не 500 рублей, как сегодня, а в три раза больше — 1500 рублей. Согласно полицейскому законопроекту, уже не меньше 3000 «деревянных» придется отдать в казну в случае превышения допустимого скоростного порога на 20—40 км/ч. Причем изначально в ГАИ предлагали карать за подобное нарушение на все 5000 рублей.