Стартовало производство новой Toyota Supra

Конечно, первая Supra уже готова, но, как сообщает пресс-служба бренда, не стоит рассчитывать на ее приобретение: «она уже занята!».

Как писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль с серой матовой окраской кузова, красными глянцевыми корпусами боковых зеркал и с VIN 20201 (где последняя единичка как раз говорит о порядковом номере, а 2020 — модельный год), еще в начале года ушла с молотка. На торгах Barrett-Jackson в Скотсдейле, штат Аризона, авто продали за 2,1 млн. долларов. Полученные средства пошли на благотворительность.

Стоит напомнить, что для российских покупателей выделили 22 экземпляра Toyota GR Supra, причем три из них — в спецверсии A90 Edition 1 в такой же окраске, как и «пионер» серийного производства.

Автомобили прибудут во второй половине года. Для нас, впрочем, как и для остальных европейцев, спорткар оснастят 340-сильной рядной «шестеркой» объемом 3 л. Российские ценники и спецификации будут объявлены позднее, ближе к старту продаж.