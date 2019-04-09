Toyota придумала, как помыть авто, не заезжая на мойку

Свежее изобретение Toyota позволит помыть грузовой отсек грузовичка с наименьшим усилием без посещения мойки. Даже странно, что до этого не додумались раньше.

Автомобильный душ получил довольно простую конструкцию. В один из бортов встроен резервуар с водой, от него отходят трубки с форсунками, расположенные по периметру платформы. Распылители могут быть фиксированными или выдвижными. Имеются датчики, не дающие включить мойку, когда на борту есть груз, и таймер. Кстати, воду можно заливать в предусмотренный бачок, но есть возможность использовать внешний источник.

Вопрос, когда японские пикапы оснастят новой системой, остается открытым, и случится ли это вообще. Да и российским «пикаповодам» задумываться об обновке пока рано: изобретение запатентовано исключительно для американского рынка, где такие внедорожники пользуются большой популярностью. У нас же пикапы распространены не сильно: на 43,5-миллионный автопарк приходится всего 267 400 таких авто. И, кстати, самыми многочисленными оказались автомобили Toyota Hilux. Их зарегистрировано на территории РФ около 79 200 единиц.