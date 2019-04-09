Toyota придумала, как помыть авто, не заезжая на мойку

Фото: Toyota
Компания Toyota подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) на оригинальную систему, встроенную в кузов пикапа.
Светлана Ермолаева

Свежее изобретение Toyota позволит помыть грузовой отсек грузовичка с наименьшим усилием без посещения мойки. Даже странно, что до этого не додумались раньше.

Автомобильный душ получил довольно простую конструкцию. В один из бортов встроен резервуар с водой, от него отходят трубки с форсунками, расположенные по периметру платформы. Распылители могут быть фиксированными или выдвижными. Имеются датчики, не дающие включить мойку, когда на борту есть груз, и таймер. Кстати, воду можно заливать в предусмотренный бачок, но есть возможность использовать внешний источник.

Вопрос, когда японские пикапы оснастят новой системой, остается открытым, и случится ли это вообще. Да и российским «пикаповодам» задумываться об обновке пока рано: изобретение запатентовано исключительно для американского рынка, где такие внедорожники пользуются большой популярностью. У нас же пикапы распространены не сильно: на 43,5-миллионный автопарк приходится всего 267 400 таких авто. И, кстати, самыми многочисленными оказались автомобили Toyota Hilux. Их зарегистрировано на территории РФ около 79 200 единиц.

новинки рынка, производители, производство, внедорожник, технология, пикапы, автомойка
9 апреля 2019
185