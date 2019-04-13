Renault Arkana: первый обзор единственного в мире бюджетного кросс-купе

Свое стремление они объясняют тем, что если сейчас доля кроссоверов на мировом авторынке составляет 39%, то к 2022-му году ожидается рост доли SUV уже до 58%. Логичным шагом в этом направлении стала разработка компанией еще одной полноприводной модели — Renault Arkana, впервые показанного в виде концепта на ММАС 2018 осенью прошлого года.

И вот теперь компания решила рассказать о его технической «начинке». Заметим, что класс легковушки «купе-кроссовер», к которому относится Arkana, известен преимущественно по моделям премиальных и люксовых брендов. Доступные автомобильные марки таких кузовов серийно не используют. В этом смысле Renault имеет все шансы стать родоначальником тренда.

По замыслу французских маркетологов, Arkana станет конкурентом как для седанов классов «В» и «С», представленных на российском рынке — Skoda Oсtavia, KIA Rio, Hyundai Solaris, VW Polo седан и прочих, — так и для небольших кроссоверов типа Hyundai Creta и Nissan Qashqai.