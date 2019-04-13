Renault Arkana: первый обзор единственного в мире бюджетного кросс-купе

Французы из Renault всерьез задались целью превратиться в компанию, специализирующуюся на изготовлении полноприводных легковушек. В этот тренд укладывается скорое появление в модельной линейке бренда нового кросс-купе, которое займет место между Renault Kaptur и Renault Koleos.
Алексей Батушенко

Свое стремление они объясняют тем, что если сейчас доля кроссоверов на мировом авторынке составляет 39%, то к 2022-му году ожидается рост доли SUV уже до 58%. Логичным шагом в этом направлении стала разработка компанией еще одной полноприводной модели — Renault Arkana, впервые показанного в виде концепта на ММАС 2018 осенью прошлого года.

И вот теперь компания решила рассказать о его технической «начинке». Заметим, что класс легковушки «купе-кроссовер», к которому относится Arkana, известен преимущественно по моделям премиальных и люксовых брендов. Доступные автомобильные марки таких кузовов серийно не используют. В этом смысле Renault имеет все шансы стать родоначальником тренда.

По замыслу французских маркетологов, Arkana станет конкурентом как для седанов классов «В» и «С», представленных на российском рынке — Skoda Oсtavia, KIA Rio, Hyundai Solaris, VW Polo седан и прочих, — так и для небольших кроссоверов типа Hyundai Creta и Nissan Qashqai.

Что же такое Renault Arkana с точки зрения техники? Французы утверждают, что она — первая серийная модель, построенная на базе совершенно новой легковой платформы Renault. Характерно, что ее разрабатывали во Франции под требования и под контролем специалистов российского офиса компании — для российского рынка, под требования российских клиентов.

Однако впоследствии ее будут использовать для машин, предназначенных для других рынков. Кузов Arkana спроектирован с применением 35% высокопрочных сталей, при том что в более ранних моделях компании их дола не превышала 25%.

Его жесткость на кручение составляет 31 000 Нм/град, что улучшило управляемость, снизило вибрации и увеличило защищенность пассажиров. Кстати, что касается безопасности: машина получила 6 подушек безопасности, преднатяжители передних ремней, конструкцию капота и переднего бампера «пешеход-френдли».

Руль «Арканы» регулируется в двух направлениях. Его электроусилитель — с переменным усилием, укороченную рейку (3,2 оборота от упора до упора). Это должно сделать машину достаточно «драйверской».

Система стабилизации — последнего поколения от Bosch. В подвеске — «макферсон» впереди, сзади либо «многорычажка» (в полноприводной версии), либо полунезависимая у переднеприводной Arkana.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости, например, на 30% жестче чем в том же Renault Kaptur, а задний — на 50% жестче. Ходовая часть кросс-купе разработана, фактически, «с нуля», но 45% деталей в ней применяются сейчас на других моделях бренда. Колесная база Arkana — 2727 мм. Клиренс вполне кроссоверный — 205 мм.

Для преодоления бездорожья пригодится кнопка отключения ESP/ASR. В стандарте машина оснащена 17-дюймовыми шинами категории «М+S» и стальной заводской защитой картера и тормозных шлангов.

Но главная «изюмина» Renault Arkana — силовые агрегаты. Двигатель у нее будет один — 1,33-литровый бензиновый турбоагрегат TCe 150 мощностью 150 л. с. (250 Нм крутящего момента). Он разработан французами совместно с Daimler и уже устанавливается на такие модели как Renault Megan, Renault Koleos, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Mercedes A-klass и B-klass.

Мотор уже около года эксплуатируется в Европе, укладываясь в нормы токсичности Евро 6. В России пока достаточно соответствовать Евро 5.

Как бы то ни было, для российских условий этот высокотехнологичный четырехцилиндровый мотор с непосредственным впрыском топлива приспособлен спокойно переваривать бензин марки Аи-92.

Благодаря целому букету технических ухищрений (например — электроуправляемому перепускному клапану в турбине) максимальный момент двигатель выдает уже на 1700 оборотах в минуту. Кроме того, он потребляет на 21% меньше горючего, по сравнению со 150-сильным 2-литровым «атмосферником» Renault.

В трансмиссии применен модернизированный вариатор СVT8 X-Ironic от японской Jatco. Он «обучен» работать в режиме, симулирующем 7-ступенчатый «автомат» под названием D-step. В вариаторе модернизировали насос, гидротрансформатор, шкивы, улучшив «отклик» на нажатие педали газа.

Если ее продавить больше чем на 30%, активируется тот самый D-step, в котором пропадает «эффект скутера» при разгоне и машина начинает бодренько «перещелкивать передачи».

Заметим, что водитель «Арканы» сможет сам выбрать режим езды: «эко», «нормальный» (его назвали тут MY Sense) и «спортивный». Как авто поедет в каждом из них объяснять, полагаю, не нужно.

Любопытно, кстати, что «спорт-режим» будет предусмотрен только для Arkana, продающихся на российском рынке. На начальном этапе моторы для нее будут ввозить с испанского завода Renault, а «вариаторы» — из Мексики. Со временем, если модель, что называется «пойдет» Renault предполагает локализовать их производство в России.

О точных сроках официального запуска Renault Arkana на российский рынок пока не сообщается, но, по видимому, он может состояться до конца лета 2019 года.

бюджетные авто, кроссоверы
13 апреля 2019
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