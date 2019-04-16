В каких шиномонтажных мастерских лучше не обслуживаться

Встречают, как известно, по одежке, а потому в первую очередь имеет смысл обратить внимание на здание, где базируется шиномонтаж, а также на внешний вид сотрудников. Конечно, судить о компании, исходя исключительно из «обертки», неправильно, но она таки может рассказать водителю кое-что любопытное.

К примеру, яркая и далеко не самая ровная надпись на стене, выполняющая функцию вывески, скорее всего, свидетельствует о том, что фирма испытывает финансовые трудности. А где финансовые трудности — там крошечные зарплаты и низкоквалифицированные сотрудники.