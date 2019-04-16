В каких шиномонтажных мастерских лучше не обслуживаться

Качество выполнения шиномонтажных работ напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров. А потому вопрос «Как найти хорошую мастерскую?» неизменно актуален для тех, кто не привык пачкать руки, переставляя колеса у себя в гараже. Как в толпе дилетантов отыскать настоящих специалистов, и от каких станций лучше держаться подальше, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Встречают, как известно, по одежке, а потому в первую очередь имеет смысл обратить внимание на здание, где базируется шиномонтаж, а также на внешний вид сотрудников. Конечно, судить о компании, исходя исключительно из «обертки», неправильно, но она таки может рассказать водителю кое-что любопытное.
К примеру, яркая и далеко не самая ровная надпись на стене, выполняющая функцию вывески, скорее всего, свидетельствует о том, что фирма испытывает финансовые трудности. А где финансовые трудности — там крошечные зарплаты и низкоквалифицированные сотрудники.
Далее присмотритесь к оборудованию. Понятное дело, человеку, который далек от этой кухни, надписи и логотипы не о чем не скажут, но это и не нужно — важны условия, в которых содержатся аппараты. Их нельзя хранить в помещениях с повышенной влажностью воздуха, в грязи или вовсе под открытым небом. Да и сильно «потасканное» оборудование — тоже тревожный звоночек.
Впрочем, в подобных условиях может трудиться и профессионал, устроившийся по тем или иным причинам в сомнительную компанию на непродолжительный срок. А потому лучше всего делать выводы, исходя из работы мастеров. Ожидая свою очередь, понаблюдайте за поведением сотрудников: как они обращаются с клиентами, а как — главное — с автомобилями.
Если удивите, что работник приступает к балансировке колес без предварительной мойки, использует для облегчения посадки шины на диск вместо мыльного раствора отработанное моторное масло или «вывешивает» машину, подводя домкрат под одну точку для снятия сразу двух колес — уезжайте.
Также дилетантов выдает неуместная любовь к кувалдам, молоткам и затягиванию колесных гаек пневмогайковертом до упора. Специалист с приставкой «недо» не позволит клиенту ознакомиться с результатами балансировки. Не станет он и по завершению процедуры проверять давление в шинах. А вдогонку еще и нахамит.
Разумеется, стоит обратить внимание и на цены: они не должны быть ни подозрительно низкими, ни чересчур высокими. Помните, что задранная стоимость — это далеко не всегда гарантия качества. Идеальный вариант — предварительно ознакомиться с прейскурантами соседних мастерских, дабы иметь представление о средних прайсах.