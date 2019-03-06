Какие желтые индикаторы на приборной панели опасно игнорировать

Многие водители убеждены, что желтые индикаторы на «приборке» по определению являются предупреждающими — мол, с ними необязательно, сломя голову, нестить в сервис. На самом же деле это глубокое заблуждение: среди этих «ошибок» есть те, которые не следует игнорировать. Какие именно, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Как известно, современные автомобили информируют водителей о тех или иных процессах не только посредством значков. Для общения с шоферами используются и текстовые сообщения, которые — как и схематичные индикаторы — бывают красными и желтыми. Последние многими автомобилистами всерьез не воспринимаются — они думают, что раз уведомление желтое, так значит и проблема некритичная. Как бы не так!
ПОДУШКИ ОПАСНОСТИ
«Неполадки системы подушек безопасности,» — информирует компьютер сообщением желтого цвета. «Ладно-ладно, продиагностирую, когда через полгода поеду на очередное ТО,» — думает про себя водитель. А заглянул бы он в руководство по эксплуатации авто, то увидел бы, что решение этой проблемы отлагательств не терпит. Даже несмотря на желтый цвет уведомления, имеет смысл отправиться в сервис тотчас же — мало ли пройзойдет авария, а из-за дефекта эирбеги не сработают?
ОБЕСТОЧИЛСЯ
Столь же легкомысленно многие рулевые относятся к желтому сообщению «Низкий заряд АКБ». Просто они не знают — ну, или позабыли — что за этим «аккумуляторным» уведомлением нередко скрывается другая малоприятная беда — неисправность генератора. Отложите свои сверхважные дела ради срочно посещения автомастерской. Велика вероятность, что через несколько минут ваш автомобиль предальски встанет посреди дороги.
НЕ ПУЩУ, СКАЗАЛ
О проблемах с иммобилайзером автомобиль тоже информирует желтым сообщением. И если уведомление «Иммобилайзер включен» требует, как правило, всего лишь извлечения ключа из замка зажигания и повторной попытки запустить мотор, то «Иммобилайзер неисправен» — посещения автосервиса. Не откладывайте диагностику системы в долгий ящик. Вдруг в следующий раз машина просто не заведется.
Какого бы цвета ни было сообщение о проблемах с рулевым управлением, игнорировать его опасно для жизни. «Выдавая» водителю подобное уведомление, машина может информировать как о сбое в системе усилителя, так и о более серьезных неисправностях, из-за которых автомобиль в считанные минуты становится неуправляемым.
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
Закрывать глаза на сообщение «Вода в топливе» — тоже так себе затея. Ни для кого не секрет, что в бензобаке должна быть исключительно горючка, другим жидкостям там не место. Впрочем, из-за банальной конденсации вода там все же появляется, что не есть хорошо как для самого бака (может появится коррозия), так и для других элементов системы — к примеру, форсунок, подверженных разрушению.
…А вообще, какое бы сообщение ни появилось на приборной панели, если есть сомнения, то лучше сразу обращаться к мануалу.