Какие желтые индикаторы на приборной панели опасно игнорировать

Как известно, современные автомобили информируют водителей о тех или иных процессах не только посредством значков. Для общения с шоферами используются и текстовые сообщения, которые — как и схематичные индикаторы — бывают красными и желтыми. Последние многими автомобилистами всерьез не воспринимаются — они думают, что раз уведомление желтое, так значит и проблема некритичная. Как бы не так!

ПОДУШКИ ОПАСНОСТИ

«Неполадки системы подушек безопасности,» — информирует компьютер сообщением желтого цвета. «Ладно-ладно, продиагностирую, когда через полгода поеду на очередное ТО,» — думает про себя водитель. А заглянул бы он в руководство по эксплуатации авто, то увидел бы, что решение этой проблемы отлагательств не терпит. Даже несмотря на желтый цвет уведомления, имеет смысл отправиться в сервис тотчас же — мало ли пройзойдет авария, а из-за дефекта эирбеги не сработают?