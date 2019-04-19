УАЗ выпустил эксклюзивный UAZ Hunter за 1 млн. рублей

На снимках видно, что «проходимец» обзавелся экспедиционным багажником на крыше, силовыми бамперами и порогами, окрашенными в черное. «Хантер» вооружили лебедкой. Кроме характерного для экспедиционных авто оранжево-черного сочетания цветов, в палитре новинки будет еще два решения — на выбор: коричнево-серый и защитный хаки.

В салоне тоже есть изменения: внедорожник укомплектовали сиденьями с подогревом с обивкой, пропитанной водоотталкивающим составом. Эта информация попала в руки наших коллег из издания «Авто Mail.ru».