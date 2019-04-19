УАЗ выпустил эксклюзивный UAZ Hunter за 1 млн. рублей

В Сеть еще до официальной премьеры просочились снимки УАЗ Hunter в новой внедорожной спецверсии с предположительным названием «Экспедиция». Заводские разработчики не только выкрасили внедорожник в яркий оранжевый цвет, но и оснастили необходимым оборудованием.
На снимках видно, что «проходимец» обзавелся экспедиционным багажником на крыше, силовыми бамперами и порогами, окрашенными в черное. «Хантер» вооружили лебедкой. Кроме характерного для экспедиционных авто оранжево-черного сочетания цветов, в палитре новинки будет еще два решения — на выбор: коричнево-серый и защитный хаки.
В салоне тоже есть изменения: внедорожник укомплектовали сиденьями с подогревом с обивкой, пропитанной водоотталкивающим составом. Эта информация попала в руки наших коллег из издания «Авто Mail.ru».
В моторном отсеке по-прежнему стоит 2,7-литровый мотор ЗМЗ-40906 мощностью 134 л. с. В трансмиссии сохранена пятискоростная механическая КП корейской фирмы Dymos и двухступенчатая «раздатка». Ценник машины вплотную приблизился к миллиону — 984 900 рублей.
Стоит напомнить, что в начале марта UAZ Hunter обновился, пополнив список оборудования модулем вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», системой ABS, мостами «Спайсер» и той самой «механикой», позаимствовав ее у «Патриота». А вот подушек безопасности автомобилю не достались: модель перевели в разряд легких грузовиков, в которых по российскому законодательству они пока не обязательны.