UAZ вспомнил о лихих 90-х в кузове УАЗ-31514

На своей страничке в соцсетях пресс-служба Ульяновского автозавода вспомнила о лихих 90-х, а точнее о тюнинге УАЗ-31514, чьей доработкой занималась компания «ЛЛД-Авто». Перестроечное ателье основали братья-близнецы Александр и Михаил Ларины.
Лариных даже сравнивали с братьями Марторелли — итальянцы всерьез занимались ралли-рейдами по Сахаре и им как нельзя лучше подошел УАЗ-469. Российская фирма выпускала две модели: пятидверный УАЗ-31512 ЛЛД и пикап УАЗ-31512 TRUCK ЛЛД, созданные на основе УАЗ-31514.
Тюнингованные автомобили сильно отличались от заводских, начиная с перелицованного кузова и заканчивая доработанной ходовой частью. Правда, моторы разработчики оставляли прежние.
В итоге, грузовичок получил «растянутую» на 650 мм колесную базу и усиленные рессоры, а верхнюю часть кабины инженеры заменили на пластиковую. Так, грузовой отсек достигал длины в 1,7 м и мог везти до 2,5 куб. м поклажи.
Компания «ЛЛД-Авто» («Ларин, Ларин и друзья») наладила сборку автомобилей в 1994 году на первом частном автозаводе в постсоветской России. Производственные мощности разместились на территории 2-го Московского авторемонтного завода. Тираж авто порой доходил до 40 экземпляров в месяц. Но к концу 90-х спрос на продукцию начал катастрофически падать, так что производство пришлось закрыть.
А ульяновцы выпускают внедорожник и по сей день в современной его ипостаси УАЗ «Хантер». Так, в начале марта стартовали продажи обновленного Hanter: автомобиль перевели из категории лекговых в малотоннажные грузовые машины, дабы оставить модель на конвейере и при этом не тратиться на оснащение его обязательными на данный момент для «лекговушек» подушками безопасности.