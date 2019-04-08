UAZ вспомнил о лихих 90-х в кузове УАЗ-31514

Лариных даже сравнивали с братьями Марторелли — итальянцы всерьез занимались ралли-рейдами по Сахаре и им как нельзя лучше подошел УАЗ-469. Российская фирма выпускала две модели: пятидверный УАЗ-31512 ЛЛД и пикап УАЗ-31512 TRUCK ЛЛД, созданные на основе УАЗ-31514.

Тюнингованные автомобили сильно отличались от заводских, начиная с перелицованного кузова и заканчивая доработанной ходовой частью. Правда, моторы разработчики оставляли прежние.

В итоге, грузовичок получил «растянутую» на 650 мм колесную базу и усиленные рессоры, а верхнюю часть кабины инженеры заменили на пластиковую. Так, грузовой отсек достигал длины в 1,7 м и мог везти до 2,5 куб. м поклажи.