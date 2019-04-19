Выучиться на водителя можно будет почти в любой подворотне

Речь идет о свеженьких инициативах Минтранса и ГИБДД в области обучения водителей. Минтранс, например, решил, что водителей нужно разделить на профессионалов и любителей.

Последним, по его мнению, не нужны знания профессионалов. Поэтому обучение на «любителя» предлагается вообще вывести из системы образования, оставив в ней лишь заведения, готовящие пилотов грузовиков, автобусов и трамваев с троллейбусами — профессионалов то есть.

Логично? Вроде бы да. Но стоит почитать проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», опубликованный Минтрансом, как понимаешь, что весна в стенах этого ведомства вступила в свои права давно и плотно.

Прежде всего, выведение обучение «на любительские права» из системы образования означает полную отмену лицензирования и хоть какого-то контроля за учебным процессом, программами обучения и прочими аспектами работы автошкол. Будущих водителей смогут учить неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно где. Потом эти «любители» пойдут сдавать экзамены в ГИБДД. Как? Да как-нибудь…