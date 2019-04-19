Выучиться на водителя можно будет почти в любой подворотне

Если гражданин, перегревшись на апрельском солнышке, принимается разговаривать с инопланетянами, никто особо не удивляется: весеннее обострение, бывает… Но когда целое федеральное ведомство начинает демонстрировать признаки «весеннего» умонастроения, тут уже не до понимающих ухмылок.
Алексей Батушенко

Речь идет о свеженьких инициативах Минтранса и ГИБДД в области обучения водителей. Минтранс, например, решил, что водителей нужно разделить на профессионалов и любителей.

Последним, по его мнению, не нужны знания профессионалов. Поэтому обучение на «любителя» предлагается вообще вывести из системы образования, оставив в ней лишь заведения, готовящие пилотов грузовиков, автобусов и трамваев с троллейбусами — профессионалов то есть.

Логично? Вроде бы да. Но стоит почитать проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», опубликованный Минтрансом, как понимаешь, что весна в стенах этого ведомства вступила в свои права давно и плотно.

Прежде всего, выведение обучение «на любительские права» из системы образования означает полную отмену лицензирования и хоть какого-то контроля за учебным процессом, программами обучения и прочими аспектами работы автошкол. Будущих водителей смогут учить неизвестно кто, неизвестно как, неизвестно где. Потом эти «любители» пойдут сдавать экзамены в ГИБДД. Как? Да как-нибудь…

Ладно, хорошо: желающим водить грузовики, может быть и не помешает для начала научиться управлять легковушкой и только потом идти повышать свою квалификацию на курсы профессиональных дальнобойщиков. Но, по версии Минтранса, и будущим «пилотам» трамваев и троллейбусов тоже придется для начала отучиться и получить легковые «права»! Им это зачем?!

Особое умиление вызывает оговорка в законопроекте, касающаяся водителей машин экстренных служб — пожарных и скорой помощи. По мысли Минтранса, они вполне могут быть «любителями», а не «профессионалами»! Им, оказывается, не обязательно проходить профподготовку.

Иными словами, окончил ты какие-нибудь «левые» курсы и вперед: води многотонную автоцистерну с брандспойтом или больных по «встречке» катай — никаких проблем!

Кроме того, ради внедрения инициативы, вылупившейся в недрах транспортного ведомства, придется переписать, в общей сложности, около 20 действующих нормативно-правовых актов, включая федеральные законы и указ Президента. Спрашивается: зачем?! Что в нынешнем порядке обучения настолько противно министерству?

Ради чего последние пять лет куча ведомств, включая ГИБДД, Минобразования, Минэк, сам Минтранс и все автошколы России «стояли на ушах», радикально реформируя всю систему обучения водителей?! Чтобы сейчас начать все заново? Инопланетянам это понравилось бы…

Кстати о ГИБДД, — там явно тоже бушует весна! Новостные ленты полнятся сообщением, что Госавтоинспекция прорабатывают «систему дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения». И вскоре неправильные ответы будут расцениваться «по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации».

Если экзаменуемый даст неверный ответ в «условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует ДТП», он отправится на пересдачу.

— На самом деле, «дифференцированная оценка» существует и сейчас. Если испытуемый на теоретическом экзамене «на права» ошибся в одном из 20 вопросов, система немедленно «выкинет» ему 5 дополнительных по этой же теме. Неправильно ответил и в них — до свиданья! Поэтому смысл заявленных новаций не вполне ясен, — считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

— ГИБДД, судя по сообщениям СМИ, обещает к 2020 году, в целом переработать экзаменационные задачи, систематизировать по принадлежности к определенной категории транспортных средств и т. п. Печально, но ведомство уже лет пять обещает это сделать, да все никак не «переработают». Например, до сих пор вагоновожатые трамваев сдают теоретические экзамены по билетам для водителей грузовиков!

«Мотоциклисты» вынуждены отвечать на вопрос о том, что будет, если машина(!) заедет двумя колесами на скользкое покрытие. В некоторых билетах вопросы и ответы просто не корректны. Например, в четвертом вопросе четвертого билета для категорий А-В на картинке изображена загородная трасса, а вопрос к ней касается езды в городе.

Чтобы человек не «завалил» теоретический экзамен в ГИБДД на подобных этому некорректных вопросах, автошколы вынуждены заниматься формальным натаскиванием своих учеников. Госавтоиспекции не плохо бы для начала разобраться с живущими годами ляпами в своей экзаменационной системе, прежде чем начинать компанию по ее радикальной модернизации, — пояснила глава ассоциации.

Новеллы, предлагаемые Минтрансом и ГИБДД, только на первый взгляд смотрятся как ведомственная возня вокруг скучных бумажек. Пугает, что «последствия» этого бурления рано или поздно окажутся за рулем машин, едущих рядом с вами по улице и тогда — крепче за баранку держись, шофер…

автоправо, международные права, автошколы, ПДД, ГИБДД
19 апреля 2019
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