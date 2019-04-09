4 важных пункта, на которых можно здорово сэкономить в автопутешествии

На что обратить внимание при подготовке авто к дальней дороге, на чем можно и нужно сэкономить, а где — и переплатить? Как проработка маршрута поможет сократить затраты и почему не следует забивать багажник под завязку? Инструкция к применению на портале «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Безусловно, перед покорением дальних горизонтов, следует проверить автомобиль у мастеров: провести полную диагностику всех узлов и агрегатов. Если плановое ТО не за горами, то его можно провести раньше, чтобы автомобилем занимался знающий его мастер. Ремонтировать современный автомобиль в «полях» — чрезвычайно дорогое удовольствие.

Маршрут

Львиная доля средств в любом путешествии уходит на логистику. Километры дороги окажутся значительно дороже, чем аренда гостиниц и обеды, но и здесь можно порядочно снизить затраты. Во-первых, прокладывать маршрут следует исходя из качества и загруженности дорог, а также принять во внимание, что в часы пик многие платные магистрали стоят дороже, чем ночью. Транспондер окупается за поездку до Ростова-на-Дону, а уже в обратном направлении позволяет здорово сэкономить. К тому же, электронный кошелек позволяет не стоять в очереди, сжигая напрасно топливо и часы. За тысячу километров магистрали набегает несколько сотен совсем не лишних рублей.

Подумав заранее о местах ночевок, оплате дорог и паромов, можно сэкономить не только время, но и деньги: многие поставщики услуг готовы дать скидку тем, кто бронирует заранее. Далеко ходить не надо: любая виза обойдется дешевле, если сходить в визовый центр самому.

Багажник

Путешествуя на автомобиле, хочется взять с собой все, что может пригодиться. Действительно, грузоподъемность позволяет, зачем мелочиться! Однако следует помнить, что забитый до верха «трюм» также влияет на расход топлива.

А уж про «торбу на крыше» и говорить нечего: даже пустой автобагажник, закрепленный на рейлингах, увеличивает расход топлива на 5%, ухудшая аэродинамику автомобиля. А если нагрузить багажник как следует, то расход может вырасти на 15—20%, бонусом доставляя водителю и пассажирам море негатива отвратительным свистом. Так что перед тем, как разменять несколько тысяч километров, следует внимательно разобрать «зип» и выложить все ненужное.

Топливо

Путешествие отличается от гонки на время тем, что подразумевает наслаждение видами и пейзажами, позволяет посетить интересные места «по пути» и не привязано к достижению результата в секундах. Поэтому гнать, сломя голову, не стоит ни при каких условиях.

Полет на пределе возможностей не приведет к ощутимым преимуществам: бензина уйдет много — чаще придется посещать АЗС, пилот устает быстро, а штрафы за нарушение скоростного режима обязательно найдут «чемпиона». Как результат — очередные расходы, которые увеличивают бюджет поездки. В дальней дороге побеждает тот, кто может стабильно ехать со средней скоростью 90—100 км/ч на протяжении всего маршрута. Плавный разгон и «контроль за правой ногой» позволяет сэкономить до 25% топлива!

Маленькая хитрость: если немного увеличить давление в шинах — примерно на 0,1—0,2 атмосферы, то расход топлива снизится, автомобиль будет ощутимо быстрее разгоняться и лучше слушаться руля. Правда, следует учесть, что длина тормозного пути в таком случае также увеличится. А вот спущенные колеса приведут не только к износу покрышек, но и к увеличению расхода топлива: перед поездкой стоит проверить все четыре колеса и подкачать каждое по необходимости.

Тонкости, о которых знают только профессионалы

Кстати, о шинах. Прокол или грыжа, вызванные превышением норм износа, а также низким качеством самой покрышки, часто становятся причиной остановок, потерянного времени и сожженных нервных клеток. Да и расходы на топливо значительно вырастут, если отдать свой голос дешевой покрышке. Экономика должна быть экономной, но к выбору покрышек следует подойти отнюдь не со стороны цены.

Первое, с чего следует начать выбор шин — это сопротивление качению, основной показатель, влияющий на экономичность шин. Автомобиль, обутый в качественные покрышки, сжигает намного меньше топлива, чем аналогичный, но с резиной более низкого качества. Например, можно обратить внимание на новые шины Continental EcoContact 6. Несмотря на их первоначально высокую стоимость, важно учесть, что владеть вы ими будете 4—5 сезонов. По сравнению с предыдущей моделью, новая шина получила увеличенный на 20% срок службы и на 15% уменьшенное сопротивление качению. Continental EcoContact 6 отличается еще более точной управляемостью и способствует сокращению тормозного пути на сухой и мокрой дороге.

Новый состав резиновой смеси GreenChili 2.0 с диоксидом кремния способствует укреплению полимерных связей в резиновой смеси, уменьшению ее нагрева в процессе движения и, соответственно, снижению деформации шины. Continental EcoContact 6 будут выпускаться шириной от 145 до 315 мм с профилем от 80% до 30%. Шины сертифицированы для использования на скорости до 300 км/ч, что соответствует индексу скорости «Y».

К тому же на покрышку распространятся расширенная гарантия, позволяющая просто поменять шину на новую в случае прокола или пореза.

В этом сезоне концерн не только предоставляет инновационный продукт с расширенной гарантией, но еще и организует специальное мероприятие для всех автомобилистов РФ. Они могут пройти несложный опрос-игру и получить возможность прокатиться на премиальном автомобиле вместе с популярным блогером. Вся информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте http://game.contipromo.ru/

9 апреля 2019
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