4 важных пункта, на которых можно здорово сэкономить в автопутешествии

Подумав заранее о местах ночевок, оплате дорог и паромов, можно сэкономить не только время, но и деньги: многие поставщики услуг готовы дать скидку тем, кто бронирует заранее. Далеко ходить не надо: любая виза обойдется дешевле, если сходить в визовый центр самому.

Багажник

Путешествуя на автомобиле, хочется взять с собой все, что может пригодиться. Действительно, грузоподъемность позволяет, зачем мелочиться! Однако следует помнить, что забитый до верха «трюм» также влияет на расход топлива.

А уж про «торбу на крыше» и говорить нечего: даже пустой автобагажник, закрепленный на рейлингах, увеличивает расход топлива на 5%, ухудшая аэродинамику автомобиля. А если нагрузить багажник как следует, то расход может вырасти на 15—20%, бонусом доставляя водителю и пассажирам море негатива отвратительным свистом. Так что перед тем, как разменять несколько тысяч километров, следует внимательно разобрать «зип» и выложить все ненужное.

Топливо

Путешествие отличается от гонки на время тем, что подразумевает наслаждение видами и пейзажами, позволяет посетить интересные места «по пути» и не привязано к достижению результата в секундах. Поэтому гнать, сломя голову, не стоит ни при каких условиях.