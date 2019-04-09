4 важных пункта, на которых можно здорово сэкономить в автопутешествии

Безусловно, перед покорением дальних горизонтов, следует проверить автомобиль у мастеров: провести полную диагностику всех узлов и агрегатов. Если плановое ТО не за горами, то его можно провести раньше, чтобы автомобилем занимался знающий его мастер. Ремонтировать современный автомобиль в «полях» — чрезвычайно дорогое удовольствие.
Маршрут
Львиная доля средств в любом путешествии уходит на логистику. Километры дороги окажутся значительно дороже, чем аренда гостиниц и обеды, но и здесь можно порядочно снизить затраты. Во-первых, прокладывать маршрут следует исходя из качества и загруженности дорог, а также принять во внимание, что в часы пик многие платные магистрали стоят дороже, чем ночью. Транспондер окупается за поездку до Ростова-на-Дону, а уже в обратном направлении позволяет здорово сэкономить. К тому же, электронный кошелек позволяет не стоять в очереди, сжигая напрасно топливо и часы. За тысячу километров магистрали набегает несколько сотен совсем не лишних рублей.