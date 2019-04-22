Названы рублевые цены на новый KIA Soul

KIA Soul свежей генерации, дебютировавший осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе, появится в российских шоу-румах 3 июня. Автомобиль, построенный на новой облегченной «тележке» K2 (она же легла в основу нового Ceed), отечественным потребителям будет представлен в 11 комплектациях, в том числе и в топовой версии GT Line.

На вооружении сохранившего свой «колорит» яркого Soul будет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 л. с., сочетающийся как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонной АКП. Кроме того, автомобиль получит и 150-сильный мотор объемом 2 л. Последний работает в паре только с «автоматом».

В старшем варианте авто оснастят турбированным движком объемом 1,6 л, развивающим до 200 «лошадей», агрегатированным с семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями.