Корейцы представили KIA Soul последнего поколения

KIA Soul последнего поколения, созданный на платформе K2, сохранил характерный дизайн, но стал на 56 мм длиннее предшественника, а его колесная база увеличилась на 30 мм. Габариты автомобиля теперь составляют 4197 x 1801 x 1600 мм.

В силовую линейку вошли 147-сильный бензиновый атмосферник объемом 2,0 л семейства Nu и 1,6-литровый мотор с двойным наддувом мощностью 201 л. с. Двигатель 1,6 T-GDI работает в паре с семиступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями, а 2,0-литровый силовой агрегат — с вариатором. Никуда не денется и электрический вариант Soul EV. Правда, нам он не интересен.

Новый Soul получил широкий ассортимент высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. А для самых изощренных найдется версия X-Line с пакетом доработок для бездорожья, а также стайлинг-серия GT Line. Продажи KIA Soul нового поколения начнутся в первом полугодии 2019 года. В следующем году новинка доберется и до России.