Toyota Camry и другие самые популярные японские автомобили в России

Так, с января по март Toyota Camry уехала из дилерских салонов в количестве 8251 автомобиля, умудрившись поднять популярность на 37% относительно прошлогодних показателей.

«Четырехдверку» оснащают двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. и 181-сильным движком объемом 2,5 л — на выбор. Оба агрегата идут в паре с шестиступенчатым «автоматом». В старших комплектациях автомобиль вооружен движком на 3,5 л, развивающим до 249 «лошадей» и сочетающимся с восьмискоростной АКП. Ценник на авто стартует от 1 573 000 рублей.

Второе и третье места достались кроссоверам Nissan X-Trail с показателем в 6677 автомобилей (+27%) и недавно обновленному Nissan Qashqai, разошедшемуся тиражом в 6627 экземпляров (+36,6%), соответственно.

На четвертой строчке рейтинга прописался еще один «паркетник» — Toyota RAV4: его приобрели в количестве 5903 машин (-11,2%). А пятерку лидеров, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) замыкает Mitsubishi Outlander, приглянувшийся 5692 покупателям (+3%).