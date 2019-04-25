Видео тест-драйв нового KIA Soul: «каблук» настроения

К этой машине можно относится по-разному: и влюбиться с первого взгляда, и столь же быстро возненавидеть всей душой. Такова, впрочем, судьба всех подобных неоднозначных и неординарных SUV. Однако перед Nissan Juke, MINI Cooper или Тoyota CH-R «корейца» есть ряд преимуществ: от более, чем демократичной цены до обилия опций, которыми не могут похвастать соперники в сходных комплектациях.

Впрочем, на мой взгляд, «Соул» отличается от «собратьев по цеху» хотя и вызывающей, но не столь вычурной внешностью, оценить которую по достоинству может и эпатажная молодая аудитория, и более взрослая публика, не желающая смириться с тем, что ей уже за сорок — ведь в этом возрасте жизнь только начинается, не правда ли?

И в любом случае вряд ли кто-нибудь будет спорить, что этот автомобиль выделяется в общей массе кроссоверов (да и не только кроссоверов), становясь выбором неординарных и, как мне кажется, исключительно позитивных людей. О чем, кстати сказать, свидетельствую и продажи модели, выросшие за последние пять лет в семь(!) раз — до 17 000 в 2018-м. И с выходом на рынок третьего поколения они, думается, будут только расти.

Почему, вы, в том числе, поймете из нашего видео тест-драйва. Хотя к нашему «кино» еще есть что добавить.