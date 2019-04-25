Видео тест-драйв нового KIA Soul: «каблук» настроения

KIA Soul третьего поколения, предзаказы на который уже начались, а первые товарные машины придут к покупателям в начале июня, и в предыдущей своей ипостаси пользовался у нас неплохим спросом.
Александр Ростарчук

К этой машине можно относится по-разному: и влюбиться с первого взгляда, и столь же быстро возненавидеть всей душой. Такова, впрочем, судьба всех подобных неоднозначных и неординарных SUV. Однако перед Nissan Juke, MINI Cooper или Тoyota CH-R «корейца» есть ряд преимуществ: от более, чем демократичной цены до обилия опций, которыми не могут похвастать соперники в сходных комплектациях.

Впрочем, на мой взгляд, «Соул» отличается от «собратьев по цеху» хотя и вызывающей, но не столь вычурной внешностью, оценить которую по достоинству может и эпатажная молодая аудитория, и более взрослая публика, не желающая смириться с тем, что ей уже за сорок — ведь в этом возрасте жизнь только начинается, не правда ли?

И в любом случае вряд ли кто-нибудь будет спорить, что этот автомобиль выделяется в общей массе кроссоверов (да и не только кроссоверов), становясь выбором неординарных и, как мне кажется, исключительно позитивных людей. О чем, кстати сказать, свидетельствую и продажи модели, выросшие за последние пять лет в семь(!) раз — до 17 000 в 2018-м. И с выходом на рынок третьего поколения они, думается, будут только расти.

Почему, вы, в том числе, поймете из нашего видео тест-драйва. Хотя к нашему «кино» еще есть что добавить.

Автомобиль, помимо экстерьера, удивляет и «внутренним содержанием». Это одна из тех редких машин, что внутри кажется больше, чем снаружи. Пространства для ног, плеч и голов что у переднего пассажира, что у задних седоков — хоть отбавляй. Что, впрочем, не удивительно: авто стало и выше, и чуть длиннее.

А водителю тут просто раздолье. Ему ассистирует целый сонм электронных помощников, начиная от системы удержания авто в полосе и экстренного автоматического торможения перед препятствием до адаптивного круиз-контроля. Есть даже функция оценки состояния водителя — усталому рулевому машина посоветует отдохнуть.

Впрочем, о всех способностях и умениях «корейца» портал «АвтоВзгляд» более подробно расскажет в следующих публикациях.

А пока скажу, что первое знакомство с новым KIA Soul оставило более, чем приятное впечатление, даже несмотря на отсутствие столь любимого россиянами полного привода (хотя короткие свесы и клиренс в 180 мм вполне позволят уверенно себя чувствовать и при затрудненной парковке в зимнем мегаполисе, и на легком дачном бездорожье).

А учитывая его начальную цену в 1 029 000 рублей я бы даже осмелился рекомендовать его к покупке. Однозначно не пожалеете.

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25 апреля 2019
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