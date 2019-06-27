В России начали терять интерес к легкому коммерческому транспорту

Самым востребованным оказался бортовой ГАЗ-3302 с показателем в 37 400 авто (-4,2%). На эту модель пришлось около 23% от общего объема. Второе место хит-парада «с пробегом» заняла «Газель Next»: за пять месяцев авто ушло во вторые руки в количестве 7700 машин (+42,2%). Тройку лидеров занимает «бэушный» Ford Transit, пришедшийся по вкусу 7500 покупателям (+8,1%).

На четвертой строчке прописались микроавтобусы ГАЗ-3221 (7300 единиц, −3,3%), а пятым пунктом, как сообщает агентство «Автостат», следует ГАЗ-2705 (6800 автомобиле, −6,3%) — серия пассажирских и грузопассажирских фургонов.

С шестой по десятую строчка по порядку выстроились следующие модели: «Головастики» и «Буханки» УАЗ-3909 (6300 штук, −10,4%), Volkswagen Transporter (4600 «немцев», −3,9%), ГАЗ-2752 (4200 машины, −0,3%), FIAT Ducato (3600 экземпляров, −4,2%) и Nissan Serena (3600 авто, −7,6%).