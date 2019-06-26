Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Рестайлинговый Audi Q7 заводские художники наградили новой внешностью в едином стиле с Q8: внушительных размеров фальшрадиаторная решетка с шестью узкими вертикальными планками, иные бамперы с крупными «ноздрями» воздухозаборников и модернизированная оптика.

Салон тоже преобразился, окружив водителя сенсорными мониторами, они полностью заменили кнопки управления системами автомобиля. Стоит добавить, что мультимедийный комплекс понимает голосовые команды, а также имеет доступ к различным облачным сервисам.

Усовершенствованный «Ку седьмой» обзавелся полноуправляемым шасси и адаптивной пневматической подвеской. Кроме того, отныне все моторы сочетаются с так называемым «мягким» гибридом, работающим от 48-вольтовой бортовой сети. Такая надстройка позволяет экономить до 0,7 л горючего на сотню км.