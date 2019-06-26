Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Фото: Audi
Премиальный бренд из Ингольштадта представил полноразмерный кроссовер Audi Q7, получивший обновление — первое с тех пор, как в 2015 году «паркетник» переродился во втором поколении. Когда же новинка докатится до России?
Светлана Ермолаева

Рестайлинговый Audi Q7 заводские художники наградили новой внешностью в едином стиле с Q8: внушительных размеров фальшрадиаторная решетка с шестью узкими вертикальными планками, иные бамперы с крупными «ноздрями» воздухозаборников и модернизированная оптика.

Салон тоже преобразился, окружив водителя сенсорными мониторами, они полностью заменили кнопки управления системами автомобиля. Стоит добавить, что мультимедийный комплекс понимает голосовые команды, а также имеет доступ к различным облачным сервисам.

Усовершенствованный «Ку седьмой» обзавелся полноуправляемым шасси и адаптивной пневматической подвеской. Кроме того, отныне все моторы сочетаются с так называемым «мягким» гибридом, работающим от 48-вольтовой бортовой сети. Такая надстройка позволяет экономить до 0,7 л горючего на сотню км.

Кроссовер может похвастать целым букетом электронных помощников, среди них найдется и функция удержания авто в заданной полосе, и ассистент, помогающий двигаться в пробках, и система, распознающая, не устал ли водитель в пути.

Производство обновленного Q7 в Европе стартует в сентябре, в России автомобиль появится не раньше 2020 года.

Напомним, что сейчас отечественным покупателям предложен дореформенный «паркетник», чей ценник начинается от 3 995 000 рублей. Кстати, накануне немцы представили Q7 в новой спецверсии с черным стайлинг-пакетом и довольно выгодным прайсом.

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26 июня 2019
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