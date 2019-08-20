Крым с изнанки: нестандартный подход к автопутешествию по полуострову

Рассчитывать в бархатный сезон на пляжный отдых в Крыму довольно опрометчиво. Ведь погода в это время не стабильна, и вместо вожделенного солнца запросто можно получить облачное небо, а то и вовсе порцию освежающего дождя. Впрочем, на полуострове есть удивительные места, которые обязательно нужно посетить даже в «нелётную погоду».
Дмитрий Зленко

С учетом возможных катаклизмов, лучше в путь-дорогу отправляться на проверенном опытом автомобиле. В нашем случае им оказался чистокровный японский кроссовер Mitsubishi ASX. На нем не страшно преодолевать грязевые ванны, карабкаться по барханам и «дубасить» по остаткам грунтовки.

Железный конь в помощь

Два литра под капотом, 150 задорных «жеребцов» и нестареющий вариатор от Jatco — вполне себе для комфортных туринговых поездок. Что уж там говорить про городские покатушки с заторами, бордюрами и частыми перестроениями. Просторный салон, 92-й бензин в качестве корма и клиренс немногим меньше 200 мм определенно радуют в автопутешествии. Даже если это путешествие в «Крым наш» (читай — Нам Крыш).

Лебединое озеро

По дороге в Евпаторию, в районе городка Саки есть небольшой лиман. Примечателен он тем, что здесь обитает огромное количество ручных лебедей. К сожалению, места для остановки автомобиля на двухполосной узкой дороге, огороженной с обеих сторон отбойником, нет, а потому машины тут бросают, в прямом смысле, посредине проезжей части, из-за чего с обеих сторон Евпаторийского шоссе образуются довольно серьезные заторы.

А проехать мимо, когда видишь в неимоверном количестве белоснежных огромных птиц, подплывающих вплотную к людям, просто невозможно. Лебеди буквально едят прямо с рук и с большим удовольствием позируют любителям селфи. Правда, не могу сказать, что кормление птиц — приятное занятие. Клюв пернатых, как грубая наждачная бумага, которой не просто с силой проводят по ладони, а будто бы стараются оторвать ей кусок плоти. Поэтому маленьких детей, если не хотите им на всю жизнь привить боязнь к пернатым, держите на расстоянии от этой красоты.

Кстати, кормить птичек хлебом категорически нельзя. От мякиша у лебедей забивается кишечник, что приводит к долгой и очень мучительной смерти. Лучше угостите их зерном или семенами подсолнуха, горсточку которых за 50 рублей можно приобрести у мужичка-бизнесмена, торгующего «комбикормом» прямо на берегу водоема.

Из глубины веков

Оказавшись в Евпатории, обязательно отправляйтесь в старую часть города. В навигаторе прям так можете и вбить — «квартал старый город». На небольшом клочке земли вы увидите тесное переплетение мировых религий: христианства, католицизма, иудаизма и мусульманства. Буквально за несколько десятков минут, независимо от своего вероисповедания, вы можете побывать в христианском храме, в мечети и синагоге.

Правда, отдыхающим нужно помнить, что шорты, бикини, футболки и прочие атрибуты курортного отдыха в данных заведениях не приветствуются. Хотя… Иудеи в этом отношении наиболее демократичные — заходи в чем хочешь, главное — не забывай покупать всевозможные сувениры и делать пожертвования. На территории синагоги вы можете помолиться у филиала Стены Плача и вложить в эту стену, как водится, записку адресованную на самый верх. Самые же строгие правила действуют на посещение мечети — сюда даже в шлепках не пускают.

Все конфессии мирно уживаются друг с другом, и каждая вносит свой особый колорит. Что наиболее интересно в старом городе? Архитектура. Первое упоминание о Евпатории (тогда она называлась Керкинитида) относится к V веку до нашей эры, и некоторые постройки дожили до нас из самой глубины веков. Бродить по уютным мощенным брусчаткой улочкам можно часами.

Если завтра война…

Довольно необычная туристическая локация — бомбоубежище в Севастополе. Ничем неприметный холмик с дверью возле дома 52 по улице Ленина. Стоит открыть скрипучую калитку и переступить порог, и вы будто на машине времени перемещаетесь в эпоху разгара холодной войны. Едва освещенный, тоннель уводит куда-то вниз, а в конце угрожающе горит красная лампа, и от того он кажется прямой дорогой в ад. Усиливают ощущения ящики с противогазами. Командный пункт, крохотная операционная, два мрачных зала на 500 человек каждый и куча вспомогательных помещений в любую секунду готовы из музея «Подземный Севастополь» превратиться в действующий бункер.

Каково здесь находиться, случись завтра война, дают прочувствовать, что называется, на собственной шкуре. Рассаживаемся по скамейкам (по пять человек), на весь огромный зал остается гореть лампочка, которой холодильник-то не осветить, и откуда-то из динамиков монотонный скучный голос начинает рассказывать о правилах поведения в бомбоубежище. Если в двух словах: говорить нельзя, ходить нельзя, в общем, можно только молча сидеть и радоваться, что вообще сюда попал.

Да-да, ведь случись угроза ядерного апокалипсиса, то в убежище попадут далеко не все, а лишь полезные люди (врачи, инженеры, ученые, в общем те, от которых государству в военное и послевоенное время будет польза), а всякого рода «офисный планктон» или журналист, вроде меня останутся за бортом.

Эх, разгуляй!

Неподалеку от города Судак есть местечко — Новый Свет (ценителям шампанских вин это название, наверняка, знакомо). Здесь есть крайне интересный пеший маршрут «Тропа Голицына». Князь Лев Голицын скупил земли в селении Парадиз (от французского Paradis — рай), чтобы заниматься там виноделием. Дабы похвалиться своими успехами Лев Сергеевич пригласил к себе в гости царя Николая II, тот приглашение принял и к визиту Государя прорубили прогулочную тропу вдоль берега моря. По истине бесподобные, райские виды открываются отсюда, и многие считают, что это одни из самых красивейших мест Крыма.

Прогулка по маршруту очень понравилась Николаю II, особенно, когда в конце пути подали холодное шампанское. Именно тогда император сказал, что увидел жизнь в новом свете. Собственно, так и появилось современное название этого населенного пункта.

Тропа, длиной почти 5,5 километров идет то круто вверх, то вниз, и к финишу, объективно, чувствуешь себя выдохнувшимся. И вот глоток холодной «шипучки», которая здесь за символические деньги продается буквально на каждом углу, действительно, заставляет жизнь играть новыми красками. Только за руль после принятия живительной влаги садиться не стоит. Тем более, что функции «автопилот» в Mitsubishi пока не придумали…

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20 августа 2019
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