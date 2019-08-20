Крым с изнанки: нестандартный подход к автопутешествию по полуострову

Лебединое озеро

По дороге в Евпаторию, в районе городка Саки есть небольшой лиман. Примечателен он тем, что здесь обитает огромное количество ручных лебедей. К сожалению, места для остановки автомобиля на двухполосной узкой дороге, огороженной с обеих сторон отбойником, нет, а потому машины тут бросают, в прямом смысле, посредине проезжей части, из-за чего с обеих сторон Евпаторийского шоссе образуются довольно серьезные заторы.

А проехать мимо, когда видишь в неимоверном количестве белоснежных огромных птиц, подплывающих вплотную к людям, просто невозможно. Лебеди буквально едят прямо с рук и с большим удовольствием позируют любителям селфи. Правда, не могу сказать, что кормление птиц — приятное занятие. Клюв пернатых, как грубая наждачная бумага, которой не просто с силой проводят по ладони, а будто бы стараются оторвать ей кусок плоти. Поэтому маленьких детей, если не хотите им на всю жизнь привить боязнь к пернатым, держите на расстоянии от этой красоты.

Кстати, кормить птичек хлебом категорически нельзя. От мякиша у лебедей забивается кишечник, что приводит к долгой и очень мучительной смерти. Лучше угостите их зерном или семенами подсолнуха, горсточку которых за 50 рублей можно приобрести у мужичка-бизнесмена, торгующего «комбикормом» прямо на берегу водоема.