Крым с изнанки: нестандартный подход к автопутешествию по полуострову

Если завтра война…
Довольно необычная туристическая локация — бомбоубежище в Севастополе. Ничем неприметный холмик с дверью возле дома 52 по улице Ленина. Стоит открыть скрипучую калитку и переступить порог, и вы будто на машине времени перемещаетесь в эпоху разгара холодной войны. Едва освещенный, тоннель уводит куда-то вниз, а в конце угрожающе горит красная лампа, и от того он кажется прямой дорогой в ад. Усиливают ощущения ящики с противогазами. Командный пункт, крохотная операционная, два мрачных зала на 500 человек каждый и куча вспомогательных помещений в любую секунду готовы из музея «Подземный Севастополь» превратиться в действующий бункер.
Каково здесь находиться, случись завтра война, дают прочувствовать, что называется, на собственной шкуре. Рассаживаемся по скамейкам (по пять человек), на весь огромный зал остается гореть лампочка, которой холодильник-то не осветить, и откуда-то из динамиков монотонный скучный голос начинает рассказывать о правилах поведения в бомбоубежище. Если в двух словах: говорить нельзя, ходить нельзя, в общем, можно только молча сидеть и радоваться, что вообще сюда попал.
Да-да, ведь случись угроза ядерного апокалипсиса, то в убежище попадут далеко не все, а лишь полезные люди (врачи, инженеры, ученые, в общем те, от которых государству в военное и послевоенное время будет польза), а всякого рода «офисный планктон» или журналист, вроде меня останутся за бортом.