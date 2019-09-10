Почему гаишники не применяют оружие и не идут на таран, хотя имеют на это право

Многие водители уверены, что стоит кому-то проигнорировать требования сотрудника полиции об остановке и попытаться скрыться, то погони, перестрелки и тарана уже не избежать. К счастью, такие захватывающие сцены в основном приходится видеть в боевиках, а в реальной жизни подобное случается нечасто. Почему гаишники во время погони не торопятся применять табельное оружие и идти на таран, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что «применять оружие» и «стрелять на поражение» — это далеко не одно и то же. В статье 23 ФЗ «О полиции» прописано, что страж порядка имеет право применять огнестрельное оружие для остановки автомобиля путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.
Ключевое словосочетание — «путем его повреждения». То есть во время погони речь совсем не идет о стрельбе на поражение. Конечно, если преследуемый водитель в свою очередь откроет пальбу в полицейских, это в какой-то степени развяжет им руки.
Однако сотрудники ГИБДД никогда не будут открывать огонь ни по преступнику, ни по колесам его машины, если дело происходит на оживленной дороге с интенсивным движением, и есть риск, что пострадают случайные люди. И это довольно веский аргумент против применения огнестрельного оружия в подобных ситуациях.
Зато тот же ФЗ «О полиции» дает стражам порядка еще одну возможность остановить автомобиль нарушителя, который не выполняет соответствующие требования — с применением специальных средств принудительной остановки. Под этим подразумеваются так называемые изделия «Еж» со стальными шипами, которое бросается под колеса преследуемой машины и повреждает шины, обездвиживая ее. Хотя далеко не всегда такое средство сработает эффективно.
А один из самых главных поводов для сотрудников полиции применять огнестрельное оружие и идти на таран только в самых крайних случаях — высокий риск уголовной ответственности за «неправомерное применение физической силы, специальных средств и (или) огнестрельного оружия».
Статья 286 УК РФ предусматривает за это лишение свободы на срок до десяти лет, а также запрет занимать определенные должности на срок до трех лет. Если речь идет о серьезном увечье и тем более смерти подозреваемого, такие чрезвычайные случаи все чаще сопровождаются широким общественным резонансом, а уголовный процесс носит показательный характер. Почти в каждом конкретном случае поведение полицейских обычно истолковываться сторонами процесса крайне противоречиво. Так что прежде, чем тянуться к кобуре во время погони, сотрудник ГИБДД хорошенько подумает, стоит лишний раз рисковать или нет.