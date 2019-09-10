Почему гаишники не применяют оружие и не идут на таран, хотя имеют на это право

Начнем с того, что «применять оружие» и «стрелять на поражение» — это далеко не одно и то же. В статье 23 ФЗ «О полиции» прописано, что страж порядка имеет право применять огнестрельное оружие для остановки автомобиля путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Ключевое словосочетание — «путем его повреждения». То есть во время погони речь совсем не идет о стрельбе на поражение. Конечно, если преследуемый водитель в свою очередь откроет пальбу в полицейских, это в какой-то степени развяжет им руки.

Однако сотрудники ГИБДД никогда не будут открывать огонь ни по преступнику, ни по колесам его машины, если дело происходит на оживленной дороге с интенсивным движением, и есть риск, что пострадают случайные люди. И это довольно веский аргумент против применения огнестрельного оружия в подобных ситуациях.