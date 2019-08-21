Audi представил новый RS 6 Avant с 600-сильным двигателем

Кузов Audi RS 6 Avant последнего поколения стал, как сообщает производитель, «приблизительно на 40 миллиметров шире с каждой стороны». Дизайн экстерьера обновился полностью. Машина также получила передние фары со светодиодными лазерными модулями в стиле Audi A7. Турбированный бензиновый V8 4.0 TFSI нового Audi RS 6 Avant развивает 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента.

В паре с 8-ступенчатой «коробкой» tiptronic, он позволяют машине разгоняться с места до 100 км/ч за 3,6 секунды и за 12 секунд — до 200 км/ч. При низких и средних нагрузках, а также при движении на повышенных передачах ради экономии топлива система управления мотором отключает 2-й, 3-й, 5-й и 8-й цилиндры. Полноприводная трансмиссия универсала настроена так, чтобы через механический межосевой дифференциал передавать тяговое усилие колесам в соотношении 40:60 в пользу задней оси.

Входящая в базовое оснащение адаптивная пневматическая подвеска имеет несколько режимов работы и функцию автоматического контроля его высоты над дорогой. В качестве опции Audi RS6 Avant может оснащаться системой подруливания всеми колесами. С ее помощью на малых скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов в сторону, противоположную направлению поворота передних колес, повышая маневренность машины.

На средних и высоких скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 2 градусов в том же направлении, что и передние, повышая стабильность при перестроениях. Новый Audi RS 6 Avant поступит в дилерские центры Германии и других европейских стран в начале будущего года. В России модель появится во втором квартале 2020 года.