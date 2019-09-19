Сразу у трех моделей Volkswagen, Audi и SEAT нашли неисправность в моторе

В сервис пригласили владельцев 144 хетчбэков Volkswagen Golf, 77 кроссоверов Audi Q3 и 67 универсалов и хетчей Seat Leon, проданных в 2014 и 2015 годах. Брак крепежа корпуса регулятора фаз газораспределения обнаружился в 1,2-литровых моторах «Ку третих» и «Леонов», а у «Гольфов» нашли недочет еще и в движках объемом 1,6 л. Винты могут ослабнуть, и тогда не избежать утечки масла.

Российские представители марок в ближайшее время, конечно, пригласят владельцев бракованных машин в дилерские сервисы. Но, если хозяин у авто не первый, то ему лучше не ждать официального оповещения, а самостоятельно узнать, попадает ли его машина под отзыв.