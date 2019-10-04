Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019 года

На церемонии Sunday Times Motor Awards 2019 Джереми Кларксон определил победителей своего собственного рейтинга в двух номинациях. И здесь, конечно, без юмора не обошлось.
Итак, «Суперкаром года» шоумен объявил Ferrari 488 Pista, назвав «итальянца» исключительной, почти невероятной машиной. Напомним, суперкар был представлен весной 2018 года на Женевском автосалоне. Сердце автомобиля — 720-сильный V8 с двойным наддувом объемом 3,9 л (770 Нм крутящего момента), работающий с семискоростным «автоматом» со сдвоенным сцеплением.
«Народным автомобилем года», по мнению британца, можно считать Bentley Continental GT V8, который в Соединенном Королевстве оценивается в 148 800 фунтов стерлингов. В рублях по актуальному курсу — 11,9 млн. Телеведущий пояснил, что у него было целых две причины сделать именно этот выбор:
— Во-первых, Bentley принадлежит концерну Volkswagen и, как мы знаем, название компании дословно переводится как «народный автомобиль», — сказал журналист. — И второе: там, где я живу, у всех людей есть личные вертолеты. Так что этот автомобиль вполне народный…
Стоит добавить, что двухдверный Bentley Continental GT минувшей весной получил четырехлитровый V8 с двумя турбинами мощностью 550 л. с. и крутящим моментом в 770 Нм. Движку аккомпанирует восьмиступенчатая АКП.