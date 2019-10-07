На каких автомобилях ездят сегодня российские пенсионеры

На первом месте у людей старшего поколения, что и не удивительно, оказалась устаревшая и давно покинувшая производство «автовазовская» классика. Так, 3,1% опрошенных владеет авто, в число которых входит, например, ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107. На второй строчке рейтинга машин, возраст чьих владельцев перевалил за 55 лет, то есть пенсионного и предпенсионного возраста, прописался Ford Focus с долей голосов в 2,4%. Первую тройку с результатом в 2,2% замыкает LADA Samara, покинувшая на конвейер в 2013-м.

Четвертым пунктом следует Renault Logan (2,1%). А пятое место разделили LADA Kalina и Toyota Corolla: этими моделями владеют по 2% респондентов. Далее идет LADA Granta (1,9%), а за ней — Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Qashqai, получившие по 1,8%.

Стоит отметить, что исследование провели специалисты портала «Автостат», обработав более 9000 анкет, заполненных автовладельцами старше 55 лет. Причем опрос проводился на протяжении шести лет (с 2013-го по 2019 год). В итоге учитывались лишь те модели, что упоминались не менее, чем в 150 вопросных листах.