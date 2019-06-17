Редкие версии Renault Logan и Sandero, которые ждет успех в России

Renault Sandero Stepway Rip Curl

Есть версии и посерьезней. Они вполне могли бы приехать к нам и пользоваться успехом у покупателей. Начнем с Renault Sandero Stepway в версии Rip Curl. Изначально это машина для серферов, но посмотрите насколько она практична.

У хэтча иная «морда» — полностью из неокрашенного пластика. Такую не жалко поцарапать. Автомобиль подойдет и для дачника, и для рыболова. Не беда, что привод только передний. Зато дорожный просвет — 178 мм.