Редкие версии Renault Logan и Sandero, которые ждет успех в России

Renault Logan и Sandero, кроме нашей страны, очень популярны в Бразилии и Индии. Там их ценят за то же, что и в России. Они дешевы и надежны. Но различных спецверсий за границей несравнимо больше, чем у нас. Скажем, бразильский Renault Sandero Dynamique отличается косметическим пластиковым обвесом. А внутренний мир Logan владелец может украсить необычным цветовым решением кресел.
Renault Sandero Stepway Rip Curl
Есть версии и посерьезней. Они вполне могли бы приехать к нам и пользоваться успехом у покупателей. Начнем с Renault Sandero Stepway в версии Rip Curl. Изначально это машина для серферов, но посмотрите насколько она практична.
У хэтча иная «морда» — полностью из неокрашенного пластика. Такую не жалко поцарапать. Автомобиль подойдет и для дачника, и для рыболова. Не беда, что привод только передний. Зато дорожный просвет — 178 мм.
В 2016 году появилось второе поколение Sandero Stepway Rip Curl. Машины производят в Южной Америке. Cерия вышла лимитированной партией в 4600 автомобилей. Внешних изменений немного. Добавлены наклейки Rip Curl, да диски черного цвета. Признаться, машинка смотрится менее практично, зато очень симпатична.
Уверены, что если модификация Rip Curl появится в России, особенно первая ее трактовка, то успех машине обеспечен. Прежде всего из-за практичного пластикового обвеса. Ну а надпись Rip Curl легко можно заменить на «Лесник» или «Охотник». В крайнем случае — «Дачник».
Renault Sandero R. S.
Для многих почти личная трагедия, что на российском рынке нет доступного спорткара. А вот пожалуйста — Renault Sandero R. S. Его также продают в Бразилии.
Под капотом автомобиля — двухлитровый бензиновый атмосферник мощностью 150 л. с. Коробка передач — 6-ступенчатая механика. Никаких «автоматов» не предусмотрено. Машину разрабатывали и настраивали в гоночном подразделении Renault Sport. Французы установили более мощные дисковые тормоза: диаметр передних — 280 мм, задних — 240 мм. В салоне появилась кнопка RS. С ее помощью активируют спортрежим, в котором отклики на педаль газа становятся острее. Повторное нажатие активирует режим Sport+. Тут уже снижен порог срабатывания системы ESP.
До сотни автомобиль разгоняется за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 202 км/ч. Появись машина у нас, она могла бы стоить дешевле, чем заряженная Lada Vesta Sport.
Элекрологан
Сейчас все электромобили в России стоят просто космических денег. Что, в том числе, сдерживает развитие электротранспорта. Ситуацию мог бы исправить электрический Logan, или Mahindra eVerito (так машина называется на индийском рынке). Как видно на фото — это седан первого поколения. И он бы просто порвал наш авторынок, поскольку стал самым доступным электромобилем.
Запас хода на электротяге, конечно, невелик — всего 100 км. Но этого хватит, чтобы несколько дней ездить по маршруту-дом-работа. Зарядить батарею можно от простой розетки меньше, чем за 9 часов. То есть за ночь. Дополнительным плюсом станет бесплатная парковка для электромобилей в Москве. А это большой плюс. Ну и не надо лишний раз говорить, что обслуживать электромобиль дешевле, нежели машину с двигателем внутреннего сгорания.