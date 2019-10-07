АВТОВАЗ опроверг слухи о сворачивании производства LADA Vesta c «роботом»

В отчете агентства говорилось, что в течение восьми месяцев 2019 года дилеры марки продали 6678 автомобилей Vesta с «роботом», что составляет всего 9% от общего объема продаж этой модели. В Сети тут же заговорили о непопулярности «робота» и о том, что якобы в салоне одного из официальных дилеров LADA продавцы рассказали, что машин с АМТ практически не осталось. Это, конечно же, не говорит о сворачивании производства. Тем не менее, некоторые блогеры предположили такую возможность.

Что бы разобраться в ситуации, портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием в пресс-службу завода. Оксана Вершинина, руководитель направления продуктовых и спортивных программ марки, рассказала, что это слухи, а слухи производитель не комментирует.

Действительно, сворачивать выпуск «роботизированной» Vesta было бы преждевременным. Ведь только в прошлом году завод доработал свою роботизированную коробку передач и поведение Vesta с АМТ заметно улучшилось. Сейчас завод готовит к выходу в свет еще одну двухпедальную «Весту» со связкой 1,6-литрового мотора Renault H4M мощностью 113 л. с. и вариатора Jatco. Новая версия уже получила ОТТС (одобрение типа транспортного средства).