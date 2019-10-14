Дебютировал внедорожник Isuzu D-Max нового поколения

Свежий Isuzu D-Max выйдет с четырехдверной кабиной, а также с двухдверной, получившей один или два ряда кресел — на выбор. Внешние изменения кардинальным назвать нельзя: модернизированная оптика да перелицованная решетка радиатора. Но при этом пикап переехал на новую платформу, ста короче на 30 мм (длина — 5265 мм. А его колесная база подросла до 3125 мм (+30 мм).

Рамная конструкция «Дэ-Макса» стала прочнее и легче. Управляемость авто выросла за счет увеличенного угла поворота передних колес. Задняя колея расширилась. Теперь грузовому «проходимцу» по зубам брод глубиной до 800 мм (ранее был 600 мм).

В салоне появилась новая мультимедийная система с семидюймовым или экраном диаметром девять дюймов — в зависимости от комплектации. Авто доступен двухзонным климат-контроль и функция мониторинга слепых зон.