Как часто требуется регулировать сход-развал колес в автомобиле

Но для начала разберемся, что такое «сход-развал» (он же «развал-схождение») колес. Итак, развал колес — это перпендикулярная земле ось плоскости колеса. Грубо говоря, когда колеса домиком — это отрицательный развал. Если наоборот — положительный. Схождение колес — это параллельная земле ось плоскости колеса. Когда схождение в нуле — колеса смотрят прямо. При отрицательном схождении колеса смотрят в разные стороны, а не параллельно. При положительном колеса смотрят в одну точку.
Верные признаки того, что необходимо регулировать сход-развал — потеря управляемости, биение рулевого колеса, визг шин на поворотах и отклонение от курса в одну из сторон. Также процедура проводится после таких ремонтных работ, как замена рулевых тяг и наконечников, полуоси, шаровых опор, а также после тюнинга подвески и замены отдельных ее деталей на внештатные.
Не лишним будет сделать профилактическую регулировку раз в 20—30 тысяч километров и после покупки нового автомобиля (так как дилеры иногда пренебрегают предпродажной подготовкой). Некоторые автосервисы рекомендуют делать развал-схождение после замены шин и дисков, но это, на самом деле, необязательная процедура.
Однако нужно знать, что в некоторых случаях отрегулировать углы наклона колес не представляется возможным: к примеру, если после ДТП изменилась геометрия подвески или кузова. Тогда придется выправлять кузов и менять поведенные запчасти. Иногда специально устанавливается отрицательный развал — на, скажем, гоночных машинах, который хотя и увеличивает износ резины, но обеспечивает лучшую управляемость.
Сегодня процедура регулировки в основном проводится на современном компьютерном стенде. В столице цены начинаются от одной тысячи рублей за ось. Можно, конечно, попробовать сэкономить и сделать регулировку самостоятельно, благо что инструкцию легко найти в Сети. Но делать это не рекомендуется, так как добиться высокой точности все равно не получится. Основными негативными последствиями экономии на развал-схождении станут неравномерный износ шин и повышенная нагрузка на подвеску. В некоторых случаях из-за потери управляемости вполне возможно попасть в ДТП.
В целом же, не стоит пренебрегать процедурой регулировки, чтобы впоследствии не попасть на более дорогостоящий ремонт. Так же не стоит забывать и о безопасности, ведь экономия нескольких тысяч рублей может стоить вам здоровья, а то и жизни…