Как часто требуется регулировать сход-развал колес в автомобиле

Но для начала разберемся, что такое «сход-развал» (он же «развал-схождение») колес. Итак, развал колес — это перпендикулярная земле ось плоскости колеса. Грубо говоря, когда колеса домиком — это отрицательный развал. Если наоборот — положительный. Схождение колес — это параллельная земле ось плоскости колеса. Когда схождение в нуле — колеса смотрят прямо. При отрицательном схождении колеса смотрят в разные стороны, а не параллельно. При положительном колеса смотрят в одну точку.

Верные признаки того, что необходимо регулировать сход-развал — потеря управляемости, биение рулевого колеса, визг шин на поворотах и отклонение от курса в одну из сторон. Также процедура проводится после таких ремонтных работ, как замена рулевых тяг и наконечников, полуоси, шаровых опор, а также после тюнинга подвески и замены отдельных ее деталей на внештатные.

Не лишним будет сделать профилактическую регулировку раз в 20—30 тысяч километров и после покупки нового автомобиля (так как дилеры иногда пренебрегают предпродажной подготовкой). Некоторые автосервисы рекомендуют делать развал-схождение после замены шин и дисков, но это, на самом деле, необязательная процедура.