ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников на «вторичке» в сентябре

Фото: LADA
Аналитики выяснили, что продажи кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке вышли на прошлогодний уровень. В прошедшем месяце, как и в сентябре 2018-го, автомобили SUV-сегмента с пробегом ушли во вторые руки в количестве немногим превышающим 65 000 единиц. Кроме того, специалисты опубликовали рейтинг самых продаваемых моделей в этом классе.

Лидером ТОП-10 традиционно назван старожил «вторички» — российский «вездеход» LADA 4x4 с результатом в 7589 экземпляров. Автомобиль, по данным агентства «Автостат Инфо», потерял 3,6% объема сбыта.

Второе место, как и прежде, принадлежит Chevrolet Niva: американо-российский б/у внедорожник разошелся тиражом в 6136 машин с отрицательной динамикой в 2,4%. Кстати, на рынке новых авто этот «проходимец» в очередной раз подорожал, прибавив в цене до 9 000 рублей в пяти комплектациях из семи.

Кроссовер Toyota RAV4 прописался на третьей строчке: его выбрал 3361 покупатель (+0,5%). Далее следует KIA Sportage, пришедшийся по вкусу 3003 россиянам (-1,6%). А первую пятерку замыкает нечастый гость ТОП-10 — Toyota Land Cruiser (2931 штука, −1,5%).

Остальные позиции рейтинга подержанных Sport Utility Vehicle по порядку заняли: Nissan Qashqai (2913 авто, −3,4%), Renault Duster (2900 экземпляров, +14%), Nissan X-Trail (2501 автомобиль, +5%), Mitsubishi Outlander (2376 машин, −3%) и Volkswagen Tiguan (2119 «паркетников», +1%).

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11 октября 2019
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