Как получить компенсацию за ДТП, в котором виноват военный без ОСАГО

Суд принял сторону мадам, на машину которой наехал военный бронетранспортер, оказавшийся на улицах Курска. Согласно решению Ленинского районного суда Курска, в счет возмещения материальных потерь владелице VW Touareg, оборонному ведомству теперь предстоит расстаться почти с миллионом рублей.

Напомним, что ДТП произошло 27 февраля 2019 года на улице Добролюбова областного центра. Всего в нем пострадало пять машин, из которых серьезнее всего — кроссовер женщины. Ее белый Touareg оказался первым на пути БТР-80, который неожиданно начал сдавать задом на оживленной улице. Наехав на капот «немца», бронемашина не остановилась, а продолжила движение, «собрав» в общей сложности 5 легковушек.

Причины столь внезапного маневра военных не получили широкой огласки. Однако любой, кто имел в ходе службы в российских вооруженных силах отношение к вождению БТР знает, что трансмиссия этой боевой машины имеет порой обыкновение заклинивать в положении включенной передаче. Вывести рычаг переключения скоростей из такой позиции можно лишь с помощью кувалды. Либо на ходу, многократно нажимая педаль сцепления, вырвать его оттуда. Подобный «клин» случается, когда из гидроцилиндра привода сцепления уходит рабочая жидкость.

Судя по всему, КП у БТР виновника аварии заклинила в положении включенной задней передачи и он пытался на ходу, сдавая назад, выдрать ее в «нейтраль». Зачем вообще «мехводу» понадобилась задняя передача при прямолинейном движении по городской улице — так и осталось военной тайной.