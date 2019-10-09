Как получить компенсацию за ДТП, в котором виноват военный без ОСАГО

Суд принял сторону мадам, на машину которой наехал военный бронетранспортер, оказавшийся на улицах Курска. Согласно решению Ленинского районного суда Курска, в счет возмещения материальных потерь владелице VW Touareg, оборонному ведомству теперь предстоит расстаться почти с миллионом рублей.
Напомним, что ДТП произошло 27 февраля 2019 года на улице Добролюбова областного центра. Всего в нем пострадало пять машин, из которых серьезнее всего — кроссовер женщины. Ее белый Touareg оказался первым на пути БТР-80, который неожиданно начал сдавать задом на оживленной улице. Наехав на капот «немца», бронемашина не остановилась, а продолжила движение, «собрав» в общей сложности 5 легковушек.
Причины столь внезапного маневра военных не получили широкой огласки. Однако любой, кто имел в ходе службы в российских вооруженных силах отношение к вождению БТР знает, что трансмиссия этой боевой машины имеет порой обыкновение заклинивать в положении включенной передаче. Вывести рычаг переключения скоростей из такой позиции можно лишь с помощью кувалды. Либо на ходу, многократно нажимая педаль сцепления, вырвать его оттуда. Подобный «клин» случается, когда из гидроцилиндра привода сцепления уходит рабочая жидкость.
Судя по всему, КП у БТР виновника аварии заклинила в положении включенной задней передачи и он пытался на ходу, сдавая назад, выдрать ее в «нейтраль». Зачем вообще «мехводу» понадобилась задняя передача при прямолинейном движении по городской улице — так и осталось военной тайной.
Надо сказать, что ОСАГО для боевых машин законом не предусмотрено. И сразу после массового ДТП с БТР в Курске представители Минобороны обвинили в нем водителей легковушек, якобы вклинившихся по мнению военных в организованную колонну.
Но суд решил иначе и присудил ответчику (Минобороны, войсковой части 11262, ФКУ «Отдел финансового обеспечения министерства обороны РФ по Курской и Белгородской областям») выплатить в пользу истца «денежные средства в счет причиненного ущерба в размере 864 024 рубля 55 копейки, расходы по оплате услуг эвакуатора в размере 2000 рублей, расходы по оплате услуг юриста в размере 10 000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта-техника в размере 25 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 11 860 рублей — всего 912 884 рубля 55 копейки».
Самое интересное, что механик-водитель БТР, устроивший ту аварию, по российским законам несет чисто символическую ответственность. В соответствии со статьей 4 закона «О материальной ответственности военнослужащих» за ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие службу по контракту, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет.
Что такое один твой месячный оклад на фоне почти миллиона рублей, на которые ты «нагрел» родное ведомство?!