Сколько автомобилей Nissan, а главное как, собрали в России

С конвейеров «ниссановского» автозавода за 10 лет сошло 400 000 автомобилей. Аналитики компании подсчитали, что в среднем со сборочных линий сходило по одному автомобилю каждые 3 минуты 40 секунд. А если выстроить в один ряд все построенные авто, то они покроют расстояние в 1856 км, примерно как от северной столицы до Перми.

Юбилейным автомобилем оказался кроссовер Nissan Murano — флагман российской продуктовой линейки. Напомним, что «паркетник» с ценой от 2 299 000 рублей комплектуется 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л. с. Двигатель сочетается с вариатором, распределяющим мощность, как на переднюю, так и на обе оси.

Кроме того, россиянам доступен «Мурано» с гибридной силовой установкой с «четверкой» объемом 2,4 л и суммарной отдачей в 234 силы.

Кстати, сегодня на заводе помимо Murano японцы изготавливают еще два «паркетника» — X-Trail и Qashqai.

О том, как собирают машины родом из Страны восходящего солнца на российских просторах, можно увидеть своими глазами — здесь.