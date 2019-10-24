Сколько стоит подготовка к зиме кроссовера Hyundai Creta и других бюджетных моделей марки

Многие водители, готовясь к зиме, забывают о том, что не только правильно выбранными шинами жив их автомобиль в это время года. По словам мастеров компании «Авилон» лишь четверть российских владельцев недорогих моделей Hyundai заботятся о том, чтобы машина без проблем заводилась в мороз; не протекала от разницы температур за бортом и внутри машины, а двигатель не сбоил. Остальные этими вопросами не заморачиваются, считая, что подобные сервисные услуги их разорят. И зря, между прочим.

Проверка состояния аккумуляторной батареи, обработка уплотнителей силиконом, а лобового стекла специальными препаратами против обледенения и запотевания. замена жидкости омывателя стекол и промывка форсунок стоит в Москве всего около 5000 рублей.

Дороже обойдется сезонное ТО машин, включающее вкомпьютерную диагностику электронных систем, проверку уровней эксплуатационных жидкостей, наружного освещения и АКБ, диагностику тормозной системы и ходовой части. В целом по марке Hyundai его стоимость колеблется в пределах от 6000 до 21 000 рублей

При этом, что любопытно, сегодня владельцам корейских авто не обязательно тратиться на замену моторного масла на зимнее, поскольку специалисты автосервисов той же компании «Авилон» утверждают, что повсеместно используемая нынче смазка с низкотемпературным индексом «0»/«5» — универсально, а значит менять ее надо в интервале 10 000—15 000 км. пробега.