В России начали собирать рамный внедорожник Haval H9

В последние месяцы марке Haval в России удалось выбиться вперед среди других китайских марок. Но «поднебесный» лидер все же пробуксовывает. Так, в начале года его представители заявляли, что к концу декабря продадут у нас 15 000 авто. Но, судя по всему, планам сбыться не суждено. В лучшем случае продажи дотянут до 10 000 автомобилей.
И это несмотря на то, что и инновационный кроссовер Haval F7, и построенный на его базе купеобразный «паркетник» Haval F7x привлекли самое пристальное внимание отечественных потребителей и разлетается, словно горячие пирожки. Но, повторимся, тот факт, что на конвейер встал и новый купе-кроссовер, и локализованный с сегодняшнего дня большой «вездеход» H9, все же не позволит бренду достичь поставленной на 2019 год задачи.
Впрочем, товарищей из КНР это совершенно не расстраивает, и они уверены, что в будущем году поправят положение дел. В том числе и потому, что планируют расширить дилерскую сеть с 70-и центров до, как минимум, 100.
Что же касается Haval H9, то, напомним, на вооружении автомобиля стоят двухлитровые бензиновый и дизельный двигатели мощностью 245 и 190 л. с. соответственно. Внедорожник оснащен независимой передней подвеской и многорычажной задней. А также может похвастать системой адаптации к дорожным условиям с 6-ю режимами движения.
В пресс-службе автостроителя рассказали, что Haval H9 российской сборки в скором времени приедет в шоу-румы. Правда, точная дата пока не оговаривается.