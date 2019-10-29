В России начали собирать рамный внедорожник Haval H9

В последние месяцы марке Haval в России удалось выбиться вперед среди других китайских марок. Но «поднебесный» лидер все же пробуксовывает. Так, в начале года его представители заявляли, что к концу декабря продадут у нас 15 000 авто. Но, судя по всему, планам сбыться не суждено. В лучшем случае продажи дотянут до 10 000 автомобилей.

И это несмотря на то, что и инновационный кроссовер Haval F7, и построенный на его базе купеобразный «паркетник» Haval F7x привлекли самое пристальное внимание отечественных потребителей и разлетается, словно горячие пирожки. Но, повторимся, тот факт, что на конвейер встал и новый купе-кроссовер, и локализованный с сегодняшнего дня большой «вездеход» H9, все же не позволит бренду достичь поставленной на 2019 год задачи.