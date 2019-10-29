Зачем в протектор зимней шины «впаивают» резиновые шипы

За последние годы сегмент зимних шипованных покрышек, выпускаемых для легковушек, кроссоверов и минивэнов, отметился рядом инновационных технологий, направленных, в первую очередь, на улучшение эксплуатационных характеристик автомобильной обувки. Существенный прогресс коснулся и самих стальных «когтей», среди которых появились модификации с самой разнообразной формой твердосплавного сердечника, начиная от овальной и шестигранной и заканчивая пирамидальной конфигурацией, Казалось бы, что на этом поприще уже и придумывать нечего, так нет же!..
Со своей очередной, причем весьма оригинальной новинкой, которая уже с началом нынешнего сезона стала поступать на наш рынок, вновь засветился немецкий концерн Continental. Речь идет о шипованной покрышке с обозначением IceContact 3. Напомним, что в модельном ряду компании уже есть хорошо зарекомендовавшая себя модель IceContact с индексом 2, также оснащенная шипами. Однако несмотря на схожесть названий, новинка разительно отличается от своей предшественницы.
Основное видимое отличие «третьего контакта» от шины предыдущего поколения, имеющей асимметричный протектор — симметричный направленный рисунок беговой дорожки с широкими канавками, способными быстро отводить воду и мокрый снег из пятна контакта. Этот дизайн дополняют веерообразная структура блоков протектора с развитой сетью ламелей, что в комплексе улучшает четкость реакций сцепление на укатанном снегу и асфальте. Естественно, не обошлось и без обновленной резиновой смеси, которая обеспечила протектору стабильную эластичность даже при низких температурах.
Но главная особенность IceContact 3 — передовая, по своему уникальная концепция применения шипов, которая нашла свое отражение в технологии их изготовления, в способе установки в протектор, а также в используемых для этого материалах.
Начнем с того, что в новинке применяют не один, а сразу два типа шипов (технология TwinStud), каждый из которых имеет вполне конкретное предназначение. Так, одна группа шипов создает максимальное продольное сцепление на льду, то есть обеспечивает эффективный разгон или торможение.
Достигается это за счет ориентации «разгонно-тормозных» шипов при установке, благодаря чему их широкие грани располагаются перпендикулярно направлению движения.
Свою специализацию и, соответственно, ориентацию, имеет и второй тип шипов, который отвечает за эффективность поперечного зацепления протектора. Наконечники этих «когтей» выполнены в виде ассиметричного шестиугольника, у которого широкая грань всегда обращена в сторону боковины покрышки.
Но и это еще не все. Начиная с шин 17-дюймового размера, все IceContact 3 «вооружают 'более эффективными 'гибкими» шипами ContiFlexStud, которые еще часто называют резиновыми. Фактически, эти элементы во многом повторяют форму своих алюминиевых собратьев, но при одном весьма существенном отличии --- корпус у ContiFlexStud сделан не из легкого металла, а из особого сорта резины! Это обстоятельство предопределяет и способ ошиповки. Суть его в том, что резиновые шипы не «забивают» в протектор (по аналогии со стальными), а как бы вплавляют в него, причем делается это в процессе вулканизации самой шины.
Как отмечают разработчики, ошипованная таким способом покрышка имеет ряд достоинств. Прежде всего надо отметить, что на льду резиновые шипы работают лучше металлических, поскольку во время интенсивного торможения мягкие корпуса «когтей» деформируются и не ограничивают глубину их проникновения в лед. По заверению представителей Continental, по сцепляемости со льдом резиновые шипы эффективнее металлических примерно на 7%. При этом уровень эксплуатационных характеристик зимней новой покрышки сохраняется на протяжении всего срока ее службы.
Кроме того, шипы ContiFlexStud в несколько раз прочнее удерживаются в протекторе, поскольку связаны с ним на молекулярном уровне. Следовательно, и рабочий ресурс покрышек с такими шипами гораздо выше.
Еще одно преимущество «резины» состоит в том, что шумовые характеристики у IceContact 3 стали заметно лучше в сравнении с предшественницей. К тому же и воздействие резиновых шипов на дорожное покрытие оказалось менее разрушительным — по оценкам разработчиков, износ асфальта при соприкосновении с ними будет снижен на 20%.