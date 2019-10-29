Зачем в протектор зимней шины «впаивают» резиновые шипы

За последние годы сегмент зимних шипованных покрышек, выпускаемых для легковушек, кроссоверов и минивэнов, отметился рядом инновационных технологий, направленных, в первую очередь, на улучшение эксплуатационных характеристик автомобильной обувки. Существенный прогресс коснулся и самих стальных «когтей», среди которых появились модификации с самой разнообразной формой твердосплавного сердечника, начиная от овальной и шестигранной и заканчивая пирамидальной конфигурацией, Казалось бы, что на этом поприще уже и придумывать нечего, так нет же!..

Со своей очередной, причем весьма оригинальной новинкой, которая уже с началом нынешнего сезона стала поступать на наш рынок, вновь засветился немецкий концерн Continental. Речь идет о шипованной покрышке с обозначением IceContact 3. Напомним, что в модельном ряду компании уже есть хорошо зарекомендовавшая себя модель IceContact с индексом 2, также оснащенная шипами. Однако несмотря на схожесть названий, новинка разительно отличается от своей предшественницы.