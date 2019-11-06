Самые продаваемые китайские кроссоверы и внедорожники в России

Лидером рейтинга остается Geely Atlas, летом обновившийся для наших соотечественников. Кроссовер с января по сентябрь разошелся тиражом в 4929 экземпляров, подняв сбыт на невероятные 313,5%. Напомним, ценник на китайский бестселлер стартует от 1 139 990 рублей.

Второе место с показателем в 3994 авто и положительной динамикой в 240% досталось среднеразмерному «паркетнику» Haval H6, приехавшему к российским дилерам в 2014 году. Этот автомобиль сегодня оценивается в 1 127 800 рублей.

Тройку лидеров, по данным «Автостат Инфо», замыкает компактный Chery Tiggo 2. За него рублем проголосовали 2130 россиян (+31%). На четвертой и пятой позициях прописались соответственно Chery Tiggo 5 (1114 единиц, −32%) и Haval F7 (966 штук), чьи продажи и производство китайцы запустили в нашей стране только минувшим летом.

Если говорить о популярности авто SUV-сегмента по брендам, то первое место занял Haval (6289 кроссоверов и внедорожников, +275%). За ним следует Geely (5575 машин, +227,6%). ТОП-3 замыкает Chery (3244 автомобилей, −0,5%).

За ним по порядку идут: Lifan (1482 вседорожника, −81%), Dongfeng (739 экземпляров, +57%), Changan (656 SUV, −47%), FAW (644 штуки, −11,5%) и JAC (418 единиц, +808%).