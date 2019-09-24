5 самых дешевых новых седанов гольф-класса в России

Citroёn C4

Французский седан Citroёn C4 в стартовой комплектации Live обойдется в 999 000 рублей. Речь идет о машинах с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 116 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Кондиционер и электрические стеклоподъемники в базовой версии имеются, а вот обогрев сидений отсутствует. Он доступен только в следующей комплектации за 1 049 000 «деревянных».