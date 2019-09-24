5 самых дешевых новых седанов гольф-класса в России

Любовь к седанам у наших соотечественников неиссякаема — верхние строчки рейтинга самых популярных моделей в России занимают машины именно с этим типом кузова. На сегодняшний день у нас наиболее востребованы представители малого класса В, хотя у гольф-сегмента армия поклонников пусть и не столь многочисленная, но зато не менее стабильная.
Портал «АвтоВзгляд» отметил пятерку самых доступных на российском рынке седанов С-класса. Причем мы намеренно не включили в список представителей китайского автопрома, которые заслуживают отдельного рейтинга.
Именно поэтому ценник почти всех указанных машин вышел за границу одного миллиона рублей. Что любопытно, все участники нашего обзора заряжены бензиновыми моторами одного объема — 1,6 л. А вот коробки передач встречаются пяти- и шестиступенчатые. Итак, поехали…
Citroёn C4
Французский седан Citroёn C4 в стартовой комплектации Live обойдется в 999 000 рублей. Речь идет о машинах с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 116 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Кондиционер и электрические стеклоподъемники в базовой версии имеются, а вот обогрев сидений отсутствует. Он доступен только в следующей комплектации за 1 049 000 «деревянных».
Вторую позицию занимает корейский седан KIA Cerato. За 1 019 900 рублей предлагается базовая версия с 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 136 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Этот вариант побалует и кондиционером, и электростеклподъемниками, и обогревом сидений.
Аналог с шестиступенчатым «автоматом» обойдется в 1 064 900 рублей. Топовая версия со 150-сильным 2-литровым мотором оценен в 1 149 900 рублей.
Hyundai Elantra
Родственник KIA Cerato, седан Hyundai Elantra в минимальной комплектации предлагается за 1 049 000 рублей. Он оснащен тем же тандемом бензинового 1,6-литрового мотора объемом 128 л. с. и шестиступенчатой механической коробки передач.
Все необходимое для минимального комфорта в «базе» «корейца» имеется — и кондиционер, и обогрев сидений, и стеклподъемники с электроприводом. А версия с шестидиапазонным «автоматом» доступна за 1 155 000 «деревянных».
Peugeot 408, будучи собратом упомянутого «Ситроена» по французскому концерну PSA, обойдется минимум в 1 087 000 рублей. Начальная комплектация также заряжена 1,6-литровым атмосферником мощностью 115 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В «базе» «француз» порадует богатым списком опций, среди которых в наличии даже круиз-контроль, парктроники, датчик дождя и света и прочие радости жизни.
Toyota Corolla
Единственный в списке представитель японского автопрома Toyota Corolla предлагается минимум за 1 173 000 рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль с 1,6-литровой «четверкой» мощностью 122 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой коробкой передач.
Стандартная комплектация «японца» включает необходимый минимум, то есть кондиционер, электрические стеклоподъемники и обогрев сидений имеется. Corolla с вариатором доступна минимум за 1 434 000 рублей.