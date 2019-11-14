Когда начнутся продажи пикапа Hyundai Santa Cruz

Рамный внедорожник с грузовой платформой Hyundai Santa Cruz встанет на конвейер американского завода марки в штате Алабама на соседнюю сборочную линию с кроссовером Santa Fe и седанами Sonata и Elantra. А произойдет это в 2021 году.

Какую внешность получит пикап — пока неизвестно. Ясно только, что его дизайн будет соответствовать новому корпоративному стилю, отличному от того, что разработчики Hyundai показали четыре года назад на Детройтском моторшоу.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», грузовичок, скорее всего, построят на одной «тележке» с кроссовером Hyundai Tucson грядущего покодения. Новинка получит несколько вариантов кабины и поборется за внимание покупателей с Toyota Hilux.

Кстати, нет ничего удивительного в том, что производство Santa Cruz наладят именно в Соединенных Штатах — самом крупном рынке пикапов. Там же и стартанут продажи автомобиля. В Россию же грузовой «проходимец» вряд ли доберется. Наших соотечественников такой тип авто практически не интересует: продажи пикапов в России составляют около 0,2% от общего объема авторынка.